İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız (2)

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'dan 1 tane daha teslim edildiğini açıkladı. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Aksungur SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan 'da göreve her daim hazır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. ANKARA,

Kaynak: DHA

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