İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız (2) - Son Dakika
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İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız (2)

04.08.2022 15:00
İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız (2)

AKSUNGUR SİHA'DAN 1 ADET DAHA TESLİM ETTİKSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'dan 1 tane daha teslim edildiğini açıkladı.

AKSUNGUR SİHA'DAN 1 ADET DAHA TESLİM ETTİK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'dan 1 tane daha teslim edildiğini açıkladı. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Aksungur SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. ANKARA,


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Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İsmail Demir, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız (2) - Son Dakika

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