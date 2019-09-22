Mevsim geçişlerinde vatandaşların sağlığını korumak için aradığı alternatifler ve doğal bitkiler konusunda bilgiler veren Aktar Muhammed Fatih yıldız, "Bilinçsiz hazırlanan karışımlar sağlık sorunları oluşturabilir" dedi.



Özellikle kış aylarına geçişlerde vatandaşların alerji ve üşütme gibi durumlarda hastaneler dışında aktarlara geldiğini ve taleplerin son günlerde arttığını söyleyen Yıldız, kış çaylarını hazırlayan ve kullanan bilinçli şekilde yapmazsa sağlık sorunları meydana gelebilir dedi.



Vatandaşlardan son zamanlarda gelen kış çayları taleplerine yetişemediklerini söyleyen Muhammed Fatih Yıldız, "Kışın vazgeçilmezi olan ıhlamuru tavsiye ediyoruz. Bunun yanında da zencefil, zerdeçal, tarçın ve narçiçeği ile beraber propolis dediğimiz arının ürettiği bir reçine öneriyoruz. Doğal antibiyotik olarak geçiyor ve vücuttaki tüm alerjilere karşı kullanılabilen en iyi ürünlerden bir tanesidir. Mevsim değişikliklerinde özellikle soğuk havalara geçişlerde meydana gelecek nezle ve grip hastalıkları için de kış çaylarını tavsiye ediyoruz ama bilinçli yapılan kış çaylarını. İçerisine koyulan malzemenin ve yapılışının önemi var. Mesela adaçayı kaynatılarak değil demlenerek kullanılmalı, ıhlamur kaynatılarak kullanılmalı ve içerisinde de zencefil zerdeçal koyarak kullanılabilir. Bilinçsiz hazırlanan çaylarda baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Özellikle bu ara taleplerde artış var kış çaylarına ve bazen ürünleri yetiştiremediğimiz zamanlar oluyor. Mesela kuşburnu mevsimi değil ama şimdiden istiyorlar ve kurumasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu mevsimde bol bol meyve ve sebze tüketmeli ve normal çay yerine ıhlamur içebilirler. C vitamini bol bitkiler var narçiçeği gibi, ya da antibiyotik içeren papatya çaylarını içebilirler. Öksürüğe de gülhatmi kullanabilirler iyi gelir" dedi. - KAYSERİ