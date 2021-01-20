Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor - Son Dakika

Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor

20.01.2021 18:44

Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor Zeytinleri budamaya başlayan çiftçiler yaprakları bedava dağıtıyor Bursa'da zeytinleri budamaya başlayan üreticiler aktarlarda kilosu yüz liraya satılan zeytin yapraklarını bedava dağıtıyor.

Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor

Zeytinleri budamaya başlayan çiftçiler yaprakları bedava dağıtıyor

BURSA - Bursa'da zeytinleri budamaya başlayan üreticiler aktarlarda kilosu yüz liraya satılan zeytin yapraklarını bedava dağıtıyor.

Zeytin yaprağı çayında bulunan oleuropein maddesinin korona virüse karşı antiviral tesir gösterdiğini duyan vatandaşlar zeytin yaprağına büyük rağbet gösteriyor. Zeytin yaprağının aktarlarda kilosu 100 liradan yok satıyor. Her yıl muntazaman budanan zeytin ağaçları bu sene de budanmaya başladı. Üreticilerin budadıkları dallar yere düşüyor. Üzerinde zeytin yapraklarının da bulunduğu bu dallar ya yakılıyor ya da kıyma makinesiyle yok ediliyor. Bu dallar ortadan kaldırılmazsa üreticilere ayak bağı oluyor. Üreticiler bu dalları yakmadan veya kıymadan evvel isteyenlerin yapraklarını toplayabileceğini söyledi.

Zeytin ağaçlarını budamaya başlayan zeytin üreticileri, "Zeytin yaprağının 100 liraya satıldığını duyduk. Bizde yapraklar bedava. Budadığımız yapraklar yok olacağına vatandaş faydalansın. Budama zamanı kestiğimiz dallardan vatandaşlar gelsin istedikleri kadar yaprak alsın. Ama ağaçların üzerinden kesmesinler. Bu ağaca büyük zarar verir. Budanan dallardan isteyen istediği kadar alabilir" dedi.

Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor
Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor
Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor
Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor

Zeytin, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Aktarda kilosu 100 lira, üreticiler bahçede bedava dağıtıyor - Son Dakika


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