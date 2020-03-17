Aktarlar korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin tüketilmesini öneriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aktarlar korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin tüketilmesini öneriyor - Son Dakika

Aktarlar korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin tüketilmesini öneriyor

6 saat önce

Diyarbakır'da aktarlar korona virüsüne karşı vatandaşlara, bağışıklık sistemlerini güçlendiren karışım otları tavsiye ediyor.

Aktarlar korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin tüketilmesini öneriyor, System.String[]

Diyarbakır'da aktarlar korona virüsüne karşı vatandaşlara, bağışıklık sistemlerini güçlendiren karışım otları tavsiye ediyor.


Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve bitkisel çözümleriyle hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de adını duyuran Baharatçı Kör Yusuf işletmecisi Süleyman Onur, korona virüsüne karşı bağışıklık sistemlerini güçlendiren doğal bitkilerin tüketilmesini tavsiye etti. 41 yıldır ağabeyiyle beraber işlettiği baharatçı dükkanında vatandaşların şifa bulduğu nokta olduklarını belirten işletmeci Onur, korona virüsüne karşı birçok hastalıklarda kullanılan doğal bitki karışımlarını tavsiye ettiğini dile getirerek bağışıklık sistemini güçlendirerek korona virüsüne karşı tedbir alınabileceğini aktardı. Onur, "Korona virüsüne karşı en başta temizlik şartlarına uymak gerekiyor, bununla birlikte bağışıklık sistemlerini güçlendirici bitkiler kullanılır. Faydası insanoğluna yüksek derecede olur, bağışıklık sistemi her ne kadar güçlenirse sadece korona virüsüne karşı değil bütün hastalıklara çok iyi direnç sağlar. O yüzden tüm halkımıza doğal, besleyici ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici malzemelerin tüketilmesinden yanayız. Ihlamur, tarçın, zencefil, karanfil gibi bunlar bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şeylerdir. Hacı Naide çayı dediğimiz ıhlamur, tarçın, zencefil, havluca, karanfil, ekşi çay, kuş burnu, gibi bir karışımımız var. Biz bunları genellikle gribal enfeksiyonlarda soğuk algınlığı grip nezlede verdiğimiz bir karışım bu karışımda bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için çok iyi sonuçlar elde ediyor. Bağışıklık sistemi kuvvetlendiği zaman insan vücuduna herhangi bir hastalığın yanaşacağını tahmin etmiyorum. Vatandaşlar bu bitkileri alırken dikkat etmesi gereken kurallardan biride süreklik arz eden yerlerden alışveriş yapmaları daha iyi sonuçlar elde eder, insanlara daha faydalı olur. Herkese sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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