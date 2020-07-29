Aktarlara mesleki yeterlilik geliyor - Son Dakika

Aktarlara mesleki yeterlilik geliyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin talebi üzerine ATO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında "Aktarlık Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı.

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Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin talebi üzerine ATO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında "Aktarlık Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, MYK adına da Başkan Adem Ceylan imza koydu.

"Aktarlık Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" imza töreni ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ATO olarak 2012 yılından bu yana 11 meslek için ulusal meslek standardı, 7 meslek için de ulusal yeterlilik hazırlığını MYK ile birlikte yaptıklarını belirterek, şimdi de aktarlık mesleği için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. Türkiye'de 6 binin üzerinde "aktar" adı altında iş eri bulunduğuna ancak "aktarlık" mesleğini icra edenlerin sayısının az olduğuna dikkat çeken Baran, "Sektörde mesleki yeterlilik vasfını kazanmış birçok elemana ihtiyaç var. Bu imza ile yetişecek elemanlar ülkenin önemli bir yarasına merhem olacak. Mesleki standarda kavuştuktan sonra aktar kardeşlerimizin işleri çok daha iyi olacak. İhracatla ülke ekonomisine sağlayacağımız katkı da artacaktır" dedi.

"Gençlerimizi meslekli hale getirmeliyiz"

Asya ve Hindistan'dan sonra ABD ve Avrupa'da da bitkilerle tedavinin ileri seviyede kullanılmaya başlandığının altını çizen Baran, "Türkiye zengin bitki örtüsüne sahip bir ülke. Bu zengin çeşitlilikten yararlanmamız gerekiyor. Aktarlık mesleğini icra edenlerin bitki örtümüz konusunda gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olması lazım. Türkiye ekonomisinin gelişmesi için gençlerimizi meslekli hale getirmeliyiz. Bu şekliyle gençlerimiz aktar dükkanında yaptığı işi 'geçici' olarak görüyor. Aktarlık, mesleki standartların belirlenmesi ile belgeli meslek haline gelecek" dedi.

"MYK çalışma hayatına nitelikli eleman yetiştiriyor"

MYK Başkanı Adem Ceylan da konuşmasında, müteşebbis ruhun yaygın olduğu Türkiye'de hem genç nüfusun hem de çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğuna dikkat çeken Ceylan, "Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek suretiyle, çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli eleman yetiştirme görevi yürütüyoruz. Meslek standartlarını belirlemek, asgari bilgi ve beceri takip edebilmek, mesleği tanımlamak, o meslek sahibinin seviyeler itibariyle asgari bilgi ve becerisinin ne olduğunu tanımlamak, ölçmek bizim temel görevimiz" dedi.

MYK'nın Avrupa Birliği (AB) fonlarından en çok istifade eden kurumlardan biri olduğunu belirten Ceylan, bugüne kadar 27 milyon euro kullandıklarını dile getirdi. Hükümetin 2023'e kadar 1 milyon nitelikli ve belgeli iş gücü hedefine 2020 yılında ulaştıklarını dile getiren Ceylan, inşaattan enerjiye, tekstilden otomotive 143 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini söyledi. Ceylan, ulusal meslek standardı ve mesleki yeterlilik konularında MYK ile çalışma yapan ATO'ya da teşekkür etti.

65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin "Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı ve Kalite Sistemleri Danışmanlığı" için taleplerini ilettiği toplantıda yeterlilik belgesi verilecek sektörlerin sayısının artırılması için görüş alışverişi yapıldı. İmza törenine ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mert Ünyazıcı, 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Hüseyin Özer, Meclis Üyesi Belgin Sağdıç ve Komite Üyesi Mustafa Cihan, MYK Meslek Standartları Daire Başkanı Yaprak Akçay Zileli, MYK Uzman Yardımcıları Gülhan Kübra Özer ve Esma Doğan katıldı.

ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi çatısı altında yer alan "aktarlık" mesleğinin başarıyla yapılması amacıyla sektörde nitelikli iş gücünün yetişmesi için gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumlar, imzalanan "Aktarlık Mesleği için Ulusal Meslek Standardı" protokolü çerçevesinde ATO ile MYK'nın ortak çalışmasıyla hazırlanacak. - ANKARA

Merkez Yürütme Kurulu, Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aktarlara mesleki yeterlilik geliyor - Son Dakika Ekonomi
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