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Aktarlarda satılan "kardeş kanı" bitkisi, hayati tehlike yaratıyor - Son Dakika

Aktarlarda satılan "kardeş kanı" bitkisi, hayati tehlike yaratıyor

13.06.2021 12:29

Türkiye'de "kardeş kanı bitkisi" adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören ürünün, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi.

Türkiye'de "kardeş kanı bitkisi" adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören ürünün, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi.

"Kardeş kanı bitkisi" ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

Hastanın kan ve idrar tahlillerinde ağır metaller saptandı

Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulunun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti." diye konuştu.

"Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor"

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Türkiye'de "kardeş kanı" bitkisi adıyla satılan ürün aslında deniz mercanı

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda "kardeş kanı"nın yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Çığşar, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var."

"Her derde deva" deniyor, kilosu 400 liradan satılıyor

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Aktarlarda satılan "kardeş kanı" bitkisi, hayati tehlike yaratıyor

Sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle rağbet gören "kardeş kanı" bitkisinin, organ yetmezliği sonucu hayati tehlike oluşturduğu belirlendi

Bu ürünü kullandıktan sonra ciddi baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hasta, yoğun bakımda entübe edildi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar:

"Hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum ve mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü"

"İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var"

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün, tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta"

Türkiye'de "kardeş kanı bitkisi" adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören ürünün, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi.

"Kardeş kanı bitkisi" ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan, hastanenin Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı.

Bunun üzerine hastayı önce "hepatit" şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını, yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler."

Hastanın kan ve idrar tahlillerinde ağır metaller saptandı

Bunun üzerine Hıfzısıhha Kurulunun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını ve bu ürünü incelediğini aktaran Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti." diye konuştu.

"Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor"

Aynı zamanda hastanın kas yıkımının başladığına, kemiklerinde "kadmiyum" isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğine dikkati çeken Çığşar, "Bu bulgular sebebiyle hastamızı yoğun bakıma aldık. Önce aralıklı, sonra uzun süreli diyalize alındı. Şu an hastamız entübe, hayati tehlikesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, yakınlarının, hastanın ürünü bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini anlatarak, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Türkiye'de "kardeş kanı" bitkisi adıyla satılan ürün aslında deniz mercanı

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda "kardeş kanı"nın yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Çığşar, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var."

"Her derde deva" deniyor, kilosu 400 liradan satılıyor

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisi, hayati tehlike yaratıyor
Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisi, hayati tehlike yaratıyor
Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisi, hayati tehlike yaratıyor
Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisi, hayati tehlike yaratıyor

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye, Gülşen, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aktarlarda satılan 'kardeş kanı' bitkisi, hayati tehlike yaratıyor - Son Dakika


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