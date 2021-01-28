Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet - Son Dakika

Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet

28.01.2021 11:49
Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet, System.String[]

Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet Aktar Ali Kemal Şimşek: "İltihabı ciğerlere inmeden vücuttan atabildiği için Udi Hindi Tozu bu dönemde yoğun rağbet gördü" Korona virüs ve soğuyan havalar dolayısıyla kendilerini korumak isteyen vatandaşlar, aktarlardaki doğal ürünlere yoğun...

Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet

Aktar Ali Kemal Şimşek:

"İltihabı ciğerlere inmeden vücuttan atabildiği için Udi Hindi Tozu bu dönemde yoğun rağbet gördü"

KAYSERİ - Korona virüs ve soğuyan havalar dolayısıyla kendilerini korumak isteyen vatandaşlar, aktarlardaki doğal ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Pandemi dönemindeki satışlar hakkında bilgiler veren Aktar Ali Kemal Şimşek, "İltihabı ciğerlere inmeden vücuttan atabildiği için Udi Hindi Tozu bu dönemde yoğun rağbet gördü" dedi.

Pandemide insanlara doğal antibiyotiklerin çare sağlayacağını söyleyen Ali Kemal Şimşek, "Bu dönemde en çok gözde olan ürünler zencefil, zerdeçal, udu hindi ve bitkisel yağlar. İltihap giderici ısırgan otu, ıhlamur bu ürünler bu dönemde gündemde olan ürünler. Halkımızda bunları kullanan vatandaşlar geri dönüş yapıyorlar. İçerisinde bulunduğumuz dönemde çareler aktarda satılan bitkisel ürünler karanfil doğal bir antibiyotiktir. Boğazda ki iltihapları gidermede etkili bir ürün, ısırgan otunun yine iltihap giderici özelliği var. Vücutta oluşan kistleri eritmek gibi bir özelliği var. Son dönemde de doktorların bitkisel olarak tavsiye ettiği Udi Hindi Tozu ve yağı çok satılan ürünlerdir. Boğazda ki iltihabı ve ya covid-19 virüsünü akciğerlere indirmeden mideden eritmesi ve vücuttan atma özeliği ve yüksek ateşten koruma gibi bir özeliği mevcut. Vücudun bağışıklık gücünü muhafaza etme özelliğine de büyük etki sağlamakta" dedi.

Şimşek, aktarlarda bulunan ürünlerin vatandaşların bağışıklık sistemi için faydalı olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pandemiden dolayı insanlar hızlı ve fazla kilo aldıkları için geliyorlar bizlere. Biz de bunlar için kekreyemiş, mathca, İsveç Şurubu gibi ürünleri tavsiye ediyoruz. Bunlar da etkili ve hiçbir yan etkisi yok, tamamen bitkisel. Bunları öneriyoruz, özellikle kış aylarında ıhlamur en çok satılan ürünlerden. Tarçınla beraber bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Mesela keçiboynuzu özü dediğimiz pekmez çok satılıyor. O da bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve fosfor, magnezyum bakımından zengin bir ürün. Yaşlılarda kemik erimesine karşı faydalı bu ürünler."

Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet
Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet
Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet
Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet

Kemal Şimşek , Koronavirüs, Hindi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Aktarlarda virüse karşı 'Udi Hindi Tozu'na rağbet - Son Dakika


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