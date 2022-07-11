Aktarlığı dede mirası taş dibekle sürdürüyor - Son Dakika
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Aktarlığı dede mirası taş dibekle sürdürüyor

11.07.2022 12:43

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, mesleğini dedelerinden kalan taş dibekte çeşitli karışımlar hazırlayarak sürdürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, mesleğini dedelerinden kalan taş dibekte çeşitli karışımlar hazırlayarak sürdürüyor.

Harmanlar Mahallesi'nde dedesi ve babasının ardından aktarlık mesleğini sürdüren 42 yaşındaki Yıldırım, geçmişten günümüze şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri üzerine yaptığı araştırmalar sonucu hazırladığı tariflerle ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Büyük dedesinin asırlık emanetine sahip çıkan Yıldırım, taş dibekte şifalı bitkileri ezerek hazırladığı karışımları Türkiye'nin pek çok kentinin yanı sıra yurt dışındaki bazı gurbetçilere de gönderiyor.

Yıldırım, AA muhabirine, beş kuşaktır bitkisel ürünler ve aktarlıkla uğraşan bir ailenin ferdi olduğunu, kendisine dedesinden miras kalan dört asırlık dibekte geleneksel yöntemlerle karışımlar hazırladığını söyledi.

Dedesi Alişan Hafızoğlu'nun Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle göç ederek Merzifon'a yerleşip aktar dükkanı açtığını anlatan Yıldırım, "Benim çocukluğum da bu işle geçti. Bu işe biraz daha bilimsellik katmak için üniversite okudum. Afyon Kocatepe Üniversitesinde biyokimya bölümünü bitirdim. Daha sonra ABD'de Güney Kaliforniya Üniversitesinde bitki bilimiyle tedavi yöntemleri programında yüksek lisans yaptım. Halen Amasya Üniversitesi öğrencisiyim." dedi.

"Dibeği benden sonraki nesle emanet edeceğim"

Yıldırım, dede yadigarını korumak ve mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini dile getirdi.

Atalarından miras kalan kültürel değerleri koruyup gelecek kuşaklara aktarma gayretinde olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aktarlık mesleğinin kaybolmasını istemeyen birisiyim. Benden sonraki nesillerin de bu mesleği devam etmesini istiyorum. Bundan dolayı dede yadigarı olarak kalan, aktarlık hizmeti için kullanılmış dibeğimizi halen kullanıyoruz. Yaklaşık 4 asırlık bir geçmişe sahip dibeğimizi ailemiz Orta Asya'dan göç ederken yanında getirmiş, şifalı terkipler hazırlarken bu dibekten faydalanılmış. Ben de bu tür eşyaların ruhu olduğuna inanan birisi olarak bu dibekten faydalanmaya devam ediyorum."

Meslekte altıncı kuşak olarak oğlunun yetiştiğini anlatan Yıldırım, "Dibeği benden sonraki nesle emanet edeceğim. 7 yaşındaki oğlumun bu işe çok merakı var. Bu işi devam ettireceği kanısındayım." dedi.

Dedelerinden gelen bilgi mirasını kullandığını, dibekte çeşitli hastalıklara karşı özel karışımlar hazırladığını anlatan Yıldırım, "Soğuk algınlığına karşı dedemden hafızamda kalan bir karışım var. Soğuk algınlığı olduğunda zencefil, karanfil ve kakuleyi ezip, biraz da bal katarak bize yedirirdi. Hızlı şekilde iyileşirdik. Aynı şekilde karışıma devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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