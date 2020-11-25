ATO "aktarlık" mesleğinin standardı için görüş aşamasına geldi - Son Dakika

ATO "aktarlık" mesleğinin standardı için görüş aşamasına geldi

25.11.2020 11:35
ATO

Ankara Ticaret Odası (ATO), aktarlığı belgeli bir meslek haline getirmek için harekete geçerken, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan meslek standardı taslağı sektörün görüşüne sunuldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO), aktarlığı belgeli bir meslek haline getirmek için harekete geçerken, bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan meslek standardı taslağı sektörün görüşüne sunuldu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin talebi üzerine ATO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında temmuz ayında imzalanan "Aktarlık Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İş Birliği Protokolü" kapsamında, aktarlık mesleğine standart hazırlamak için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi, standartları tespit etmek üzere Aktarlar Derneği ve sektörden temsilciler ile iki ayrı çalıştay düzenledi ve toplantılarda alınan bilgiler doğrultusunda aktarlık mesleği standardı taslak olarak hazırlandı.

Taslak standart, sektörün görüş ve değerlendirmesine sunuldu. Taslak, görüşlerin toplanmasının ardından MYK'nin Sektör Komitesi tarafından inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Son aşama olarak da MYK Yönetim Kurulunun onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, aktarlık mesleğinin başarılı şekilde yapılabilmesini ve sektördeki nitelikli iş gücünün artmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bilgi, beceri, tavır ve tutumları belirlemek, meslek standardı taslağını en iyi haline kavuşturmak için konuyla ilgili öneri sunmak isteyen sektör temsilcilerine hazırladığımız formu doldurarak görüşlerini bildirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Standart hazırlama prosedürünün tamamlanmasının ardından aktarlık ön lisans seviyesinde bir meslek olarak tanımlanacak."

Bu kapsamda, sektör temsilcileri ATO'nun internet sitesinde yer alan "Aktar-Seviye 5 Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Formu"nu doldurarak 24 Aralık'a kadar "mesyet@atoidea.com" adresine elektronik posta yoluyla gönderebilecek.

Ankara Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Protokol, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO 'aktarlık' mesleğinin standardı için görüş aşamasına geldi - Son Dakika Ekonomi


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