Aktaş Barajı ile 15 bin 800 dekar arazi sulanıyor

Geçen yıl tamamlandıktan sonra hizmete giren Aktaş Barajı'ndan Ödemiş ovasındaki 15 bin 800 dekarlık alanın sulandığı bildirildi.

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, Ödemiş bölgesindeki su sıkıntısını gidermek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Aktaş Barajı'nın geçen yıl su tutmaya başladığını kaydeden Çınar, "Barajda yaklaşık 21 milyon metreküp su depolandı. Geçici kabul aşamasında olmamıza rağmen üreticimizin mağdur olmaması için temmuz ayı başından itibaren tarlalara su vermeye başladık. Bölge üreticisi sıcak yaz günlerinde bile uygun maliyetle tarlalarını sulama imkanı buldu." ifadelerini kullandı.

Çınar, Ödemişli üreticilerin yüzünü güldüren projenin dolaylı olarak 1350 kişiye istihdam olanağı sunacağını, Aktaş Barajı'nın çiftçiye yılda yaklaşık 15 milyon lira daha kazandıracağını belirtti.

Ödemiş'in Karaköy beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayında kurulan barajın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edildi. 2013 yılında başlanan gövde inşaatı kapsamında 4 milyon 79 milyon metreküplük dolgu yapıldı. Aktaş Barajı temelden yüksekliği 105 metre olarak inşa edildi ve 15 bin 800 dekar araziyi modern sulama imkanına kavuşturdu.

45 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olan Aktaş Barajı, Ödemiş'in İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy Beldesi'ndeki arazileri sulayacak.