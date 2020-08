Aktaş: "Birlikte güzel işler yapacağız" - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daire başkanları ve şube müdürlerinin tam kadro katıldığı toplantıda, Bursa'yı daha yaşanılır kılmaktan başka gayelerinin olmadığını belirterek, "Gerekirse uyku uyumam, yemek yemem ve işim için gerekeni yaparım. İşine sahip çıkan bütün personelimizle birlikte çok daha güzel işler yapacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bayram tatili dönüşü ilk mesai gününü kurum içi değerlendirme toplantısına ayırdı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya izinli olanların dışındaki tüm daire başkanları, şube müdürleri ve iştiraklerin yöneticileri tam kadro katıldı. Büyükşehir'in çok geniş bir aile olduğunu ve her zaman bir araya gelmenin kolay olmadığını belirten Başkan Aktaş, öncelikle herkesin geçmiş bayramını kutladı. Bayram tatilinin ardından hizmet açısından uzun bir sürecin planlamasını yapmak için böyle bir toplantı düzenlediklerini belirten Başkan Aktaş, kuruma aidiyet duymanın önemine vurgu yaptı. Alfabenin A'sı gibi aidiyetin de kurumsal anlamda ilk şart olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, herkesin kurumun karını kar, zararını zarar bilmesi gerektiğini kaydetti.

Bursa'nın kutlu ve özel bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Allah nasip etti bu şehre başkan oldum. İnanın, 'başkan olursam şunu yaparım" diye kimseye verilmiş bir sözüm yok. Sırtımda küfe yok. Çok rahatım. Milletin verdiği vergilerle iş yapıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var diyoruz. 3 milyonla helalleşmek mümkün değil. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Gerekirse uyku uyumam, yemek yemem ama işimin gereğini yaparım. Sizlerden de işinize dört elle sarılmanızı istiyorum. İşinize sahip çıkın. Hep beraber daha çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Projelere odaklanalım

Çok şey konuşup, hiçbir şey yapmamaktansa, konuşulanları yapmanın çok daha önemli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, daire başkanları ve şube müdürlerinden projelere odaklanmalarını istedi. Sosyal belediyeciliği ihmal etmeden devam eden işlerin bir an önce toparlanması gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Biz Büyükşehir Belediyesiyiz. O yüzden büyük düşünmek zorundayız. Her yaptığımız iş veya etkinlik ses getirmeli. 'Yeşil' vurgusunu her zaman dile getiriyorum. Yeşil bizim için sadece bir renk değil. Bursa ile özdeşleşmiş bir kavram. Ama Bursa estetik problemleri olan bir şehir. Şehri yeşile bezemek adına ciddi hamlelere ihtiyaç var. Özellikle yeşil konusunda tüm birimlerimizden radikal adımlar bekliyorum. İyi planlama ile hızlı hareket etmeliyiz. Maksadımız, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek ve bu şehri daha güzel kılmak" diye konuştu. - BURSA