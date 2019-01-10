Aktaş, Bursa basınıyla bir araya geldi
1 saat önce
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı gazetecilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basının yerel yöneticiler için yol haritası oluşturulması anlamında çok önemli olduğunu belirterek, "İyi şeylerin ortaya çıkması adına basın, olmazsa olmaz" dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle Bursalı gazetecilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, basının yerel yöneticiler için yol haritası oluşturulması anlamında çok önemli olduğunu belirterek, "İyi şeylerin ortaya çıkması adına basın, olmazsa olmaz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:30
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