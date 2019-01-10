Son Dakika Haberleri: Aktaş, Bursa basınıyla bir araya geldi

Aktaş, Bursa basınıyla bir araya geldi

1 saat önce

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı gazetecilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basının yerel yöneticiler için yol haritası oluşturulması anlamında çok önemli olduğunu belirterek, "İyi şeylerin ortaya çıkması adına basın, olmazsa olmaz" dedi.

Aktaş, Bursa basınıyla bir araya geldi, System.String[]
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı gazetecilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basının yerel yöneticiler için yol haritası oluşturulması anlamında çok önemli olduğunu belirterek, "İyi şeylerin ortaya çıkması adına basın, olmazsa olmaz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:30 

Ekonomi
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