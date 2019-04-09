Son Dakika Haberleri: Aktaş: "Bursa'nın Değerine Değer Katacağız"

Aktaş: "Bursa'nın Değerine Değer Katacağız"

2 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek, yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi.

Aktaş:
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek, yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi. Aktaş, aynı heyecanla Bursa'ya değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile makamında bir araya geldi. Vali Canbolat, Başkan Aktaş'ı tebrik ederek, "Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. İnşallah bu görev, Bursa'ya hayırlı hizmetlere vesile kılar" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Canbolat'a nezaketinden dolayı teşekkür etti. Mahalli seçimlerin güzel bir şekilde tamamlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa'da belediye başkanlarımız seçildi, ilçe meclisleri belirlendi. Halihazırda göreve devam eden bir başkan olarak, projelerimizi, hedeflerimizi, Bursa'ya dair heyecanımızı paylaşarak, gerekli kurum ve kuruluşlardan da destek ve güç alarak kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bursa için valilik başta olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle istişare halinde olacaklarını vurgulayarak, "Bursa'nın daha ulaşılabilir, daha yeşil, daha yaşanılabilir bir şehir olması ve ticari faaliyetinin artması adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Yeni dönemde de aynı heyecan ve gayretle Bursa'mıza değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:09 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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