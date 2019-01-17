Aktaş Bursaspor Taraftarlarıyla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar grupları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar grupları ile bir araya geldi. Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, Spor-Toto Süper Ligi'nin ikinci yarısına Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak istediklerini söyledi.



Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor'un taraftar grupları temsilcileriyle buluştu. Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Enver Kumova'nın da yer aldığı buluşmada Başkan Alinur Aktaş, taraftarların Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bütün gayretlerini ortaya koyduklarını dile getirdi. Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunun da altını çizen Alinur Aktaş, "Bursaspor birçok Anadolu takımının yapmak isteyip de yapamadığını başarmış bir takım. İnşallah Bursaspor çok daha güzel işleri başaracak. Bundan hiçbir şüphemiz yok, çünkü biz 3 milyon nüfusu olan 17 ilçesinin ayrı ayrı özelliği olan çok önemli bir şehiriz. Bursa, Bursaspor çok güzel şeyleri hak ediyor. Birkaç yıldır talihsizlikler yaşadık, ama inşallah bugün arkadaşlarımızla beraber istişare neticesinde bundan sonraki süreçte Bursaspor'a daha güzel başarılar getirmek maksadıyla gayretimizi ortaya koyacağız. Bu akşam ben arkadaşlarımızdan çok faydalı bilgiler aldım. Çünkü onlar Bursaspor'u yakından takip ettikleri için gözlemledikleri, şahit oldukları, ayrı ayrı sezonlarda gördükleri, şahit oldukları önemli olaylar var. Onlar bizim çalışmamızda önemli yol haritası olacak. Çok değerli Bursaspor yönetim kurulu üyesi Enver Kumova'ya da arkadaşlarımızla bizi buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.



Avrupa hayal değil



Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe maçına da işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşmadan galibiyet elde ederek ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak istediklerini söyledi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta VAR kurbanı olduklarını da dile getiren Başkan Aktaş, "Bu hafta çok özel bir maçımız var. Ligin ikinci yarısı başlıyor. Evimizde Fenerbahçe ile oynayacağız. Temennimiz 17 maçta alınabilecek en yüksek puanları toplayalım. Neden bir Avrupa yapmayalım? İmkansız değil. Temennim, pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan 3 puan alarak ikinci devreye başlayalım. İlk maçımızda Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynamış fakat VAR kurbanı olmuştuk. 3 puanı orada bırakmıştık. Ligin ikinci yarısının ilk maçına puanla başlamak istiyoruz. Bunu canı gönülden istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Taraftar hep örnek oldu"



Bursaspor taraftar grupları adına konuşan Mehmet Güzelsöz ise, "Taraftar grupları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Başkanımızla konuştuk. Sağ olsun bizi aydınlattı. Başkanımızın anlattıkları ve aldığımız bilgiler doğrultusunda gelecek adına daha da umutlandırdı. Önümüzdeki günler inşallah daha da güzel olacak" diye konuştu. - BURSA

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