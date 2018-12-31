Aktaş: "Daha Güzel Bir Bursa Birlikte Mümkün"

Büyükşehir Belediyesi'nde Kasım 2017'de göreve gelen Başkan Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetleri açısından 2018'i değerlendirdi, 2019 Bursa'sına dair ip uçları verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nde Kasım 2017'de göreve gelen Başkan Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetleri açısından 2018'i değerlendirdi, 2019 Bursa'sına dair ip uçları verdi.



Ulaşım acil eylem planı çerçevesinde küçük dokunuşlarla trafik meselesine lokal çözümler ürettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, alt yapı başta olmak üzere bütçe gerçeklikleri doğrultusunda devam eden projeleri de hız kesmeden sürdürdüklerini hatırlattı. Özellikle sıkışık saatlerde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği kavşaklarda akıllı kavşak uygulaması ve yol genişletmelerle hissedilir bir rahatlama sağladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Sene başında 2018 yol yılı olacak dedik ve yıl boyunca ulaşım yatırımlarından asla taviz vermedim. Bütün ilçelerimizde sezon boyunca 210 kilometre sıcak asfalt kaplama ve 350 kilometre de sathi kaplama gerçekleştirdik. Tabii mevcut kavşaklardaki düzenlemelerle trafik sorununu çözmek mümkün değil. Bunun için 2035 yılını hedef alan ulaşım master planı üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Katlı yollardan, yeni ulaşım kamulaştırmalarına kadar 2019 yılı bugüne kadar görülmemiş projelerin Bursa'da uygulandığı bir yıl olacak. Raylı sistemin üniversiteden Görükle'ye, Emek'ten Şehir Hastanesi'ne uzatılması ile T2 hattının Kent Meydanı'nda normal sisteme entegre edilmesi 2019'daki önceliklerimizden olacak" diye konuştu.



Hedef 2026



Bursa gibi nüfusu 3 milyona yaklaşan, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçısı olan bir şehrin 1-2 yıllık planlamalarla geleceğe taşınmasının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını hedef alan 2026 şehir tasavvuru çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydetti. 'Trafik ve ulaşım', 'şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci', 'ekonomi' ile 'şehir ve iletişim' konularından hareketle şehir tasavvurunu belirlediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa'yı kendimize göre değil, zihinlerimizi Bursa'ya göre dönüştürmek zorundayız. Kentsel dönüşümü büyük bir mutabakat ve ortak akılla, kadim Bursa'yı geleceğe taşıma iradesiyle gerçekleştireceğiz. Şehrimizi, kültür ve sanat üreten kimlikli bir şehir haline getireceğiz. Bursalılar olarak ailemize, komşumuza, sokağımıza, mahallemize ve şehrimize sahip çıkacağız" dedi.



Yüksek teknolojiyle akıllı şehir



Ulaşım başta olmak üzere şehrin müşterek problemlerinin çözümünde yüksek teknolojiyi kullanacaklarını ve bu alana yatırım yapacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Yerli ve milli teknoloji kullanımı ile teknoloji çöplüğüne dönmeden kaynaklarımızın verimli kullanımı için akıllı uygulamalar geliştirecek, 'Akıllı Bursa'yı hep birlikte oluşturacağız. Vatandaşlarımıza günlük hayatlarında zaman, maliyet ve kalite avantajı sağlayacak, onları daha güvenli hale getirecek akıllı şehircilik faaliyetlerini yaşamın her alanına yayacağız. Bursa, zenginliklerinden kazandığını görecek. Biliyoruz ki sanayi, bereketin kapısıdır. Sanayimizi daha da büyüteceğiz ama bunu havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeden yapacağız" diye konuştu.



Bursa'nın özellikle tekstil ve otomotivde önemli bir üretim üssü olduğunu, tasarım ve kalitede yakalanan başarının ancak markalaşma ile daha kıymetli hale geleceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Zirai üretimimizi dünyaya açacağız. Tarımda yüksek katma değer, ancak sağlıklı gıdayı güvence altına alan sistemler ve markalaşmayla mümkün. Özellikle entegre tarım sanayii kapsamında, tarım makinaları ve yan sanayinin gelişmesi için gereken çalışmaları ısrarla destekleyeceğiz. Bursa'nın mevcut potansiyeli, ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üretmesi için gerekli şartları oluşturacak güçtedir. Bu şehir mevcut yetişmiş münevverleri, kanaat önderleri, iş insanları, akademisyenleri, sanatçıları, esnafı, ev hanımları ve öğrencilerinin ortak aklı ile teknolojinin hızından ve otomasyonundan da istifade edecek" dedi.



Bursa'nın turizm pastasından da arzu ettiği payı alacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Turizmde çok bekledik. Artık dağınık çabalarla değil, organize bir turizm çalışmasıyla, Bursa'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatine sunmak zorundayız. Zengin ve köklü Bursa mutfağını dünyaya açmak için yapılacak bütün çalışmalara tam destek vereceğiz. Doğa, deniz, tarih, kültür, sağlık, termal, tarım, inanç turizmini bir potada eritebilen bir şehir olacağız. İş dünyasının kongrelerini, fuarlarını tertip etmek için yıllar öncesinden yer ayırmak zorunda kalacakları bir Bursa olmak, asla hayal değil. Sokakları güvenli, ticareti güvenilir Bursa'yı gerçek kılacağız. Ticaretine hile katanların zaten Bursa'da yeri yok. Bu konuda bütün Bursalılar olarak gerekeni yapacağız. 700 yıllık çarşı-esnaf geleneğinin kendi mekanlarında geliştiği bir Bursa için pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. 2026 yılına dek Bursa'yı hak ettiği yere ulaştırmak ve gerçek manada turizm pastasından payını alması hedefiyle çalışacak olan 2026 Ajansı kuracağız ve turizm alanındaki çalışmaları tek merkezden yürüteceğiz" diye konuştu. - BURSA

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