Aktaş; "Denizli halkına layık olacağız"

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Başantrenörü Zafer Aktaş, lig öncesi açıklamalarda bulundu. Aktaş, "Denizli halkının gurur duyacağı bir organizasyon yaratıyoruz" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Başantrenörü Zafer Aktaş, ilk sezonlarını sıkıntısız geçirmek için planlama yaptıklarını belirtti.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş geride kalan sezonda emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Aktaş," Çok değerli bir ligde, çok değerli takımların olduğu, değerli hocaların olduğu bir ligde ve çok değerli oyuncuların olduğu bir ligde şampiyonluğa ulaştık. Umarım önümüzdeki yıllarda ING Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Zafer Aktaş, İNG Basketbol süper ligi için hem saha içi hem de saha dışı organizasyon hazırlıklarının son hızla devam ettiğini söyledi. Aktaş," Teknik ekip olarak büyük ölçüde takım kadrosunu tamamladık. Şu an için kalan son parça 1 numara için alacağımız yabancı oyuncu, onu da kısa sürede halledeceğimizi düşünüyorum. Yönetimimiz de saha dışında çok büyük çaba ve özveriyle çalışarak Denizli halkının gurur duyacağı bir organizasyon yaratıyor, inşallah seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum"diye konuştu. - DENİZLİ