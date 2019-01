Aktaş: "Dersime İyi Çalıştım"

Mahalli seçimler için dersine iyi çalıştığını belirten Bursa Büşükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ben yeşil alanlara pastahaneler falan yaptırmadım. Çok rahatım. Komisyonlar benim için her zaman öncelikli olmuştur.

Mahalli seçimler için dersine iyi çalıştığını belirten Bursa Büşükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ben yeşil alanlara pastahaneler falan yaptırmadım. Çok rahatım. Komisyonlar benim için her zaman öncelikli olmuştur. Şunu şöyle yapacaksınız demedim. Hamasi nutuklarla yapılmaz. Yıllarca böyle yapan büyüklerimiz var. Bursa önemli projelere ihtiyacı olan bir şehirdir" diye konuştu.



Başkan Alinur Aktaş, Merinos AKKM'de basın mensuplarını ağırladı. Basının, bir siyasetçinin, belediye başkanının, milletvekilinin ve herkesin doğru kullandığında önemli bir güç olduğunu belirten Aktaş, "Biz her şeyi dört dörtlük yapmıyoruz. Yapılan doğru eleştiri ve doğru tariflerden ilhamla kendimize bir yol haritası çıkarabiliriz. Bunun yanında yapılan çalışmaların kamuoyu nezdindeki test edilmesini sağlayabiliriz. Yeter ki doğru kanal açılsın. O yüzden demokrasinin güçlenmesi için, demokrasinin daha iyi işlemesi adına ve özellikle yerel yöneticilerin bu manada iyi şeyleri ortaya çıkarabilmesi lazım. Basının olmazsa olmazlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Muhakkak duygusal davranarak yazılanlardan etkilendiğimiz dönemler olabilir. 15 yıl zarfında objektif ve doğruyu ortaya konan tespitler yönlendirici ve teşvik edici olmuştur" dedi.



Son yıllarda önemli şeylerin olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Kimilerine göre basın hürriyeti değil, kimilerine göre özgür. Ben genel anlamda mesleğin yapılan bazı çalışmalarla daha hür bir ortama kavuştuğu noktasında genel anlamda yaklaşanlardan bir tanesiyim. İşin şekli şemali değişti. 1970'li yıllarda daha meşakkatliydi. Gelinen dünyada dijital ve internet dünyası var. O kadar her şey hızlı hale geldi. Günler, saatler, dakikalar değil saniyeler yarışıyor. En büyük kaynağımız, en büyük gücümüz gazeteciler ve onların bilgileri. Nihayetinde oraya müracaat ediyoruz. İnternet ortamında da olsa yazılanları çizilenleri tarif etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Yerel seçimlere doğru artık hızla gidildiğinin önemine işaret eden Aktaş, "Nasip olursa 13 Ocak Pazar günü AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 17 ilçe belediye başkan adayımızın da açıklaması Bursa'da gerçekleştirilecek. Nasip olursa da pazartesi gününden itibaren kararlı şekilde startı vermiş olacağız. İlçe belediye başkan adaylarımızın belli olmaması sebebiyle proje anlamında çok fazla nihai neticeyi ortaya koyamıyoruz. Onların da yaklaşımları bizim için önemli. Tekrar onlarla istişare ederek konuyu şekillendirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



Seçimler sonrasında daha hızlı hareket edebilmek için bütün güçlerini pazar gününden sonra ortaya koyacaklarını belirten Aktaş, "Ciddi tecrübelerimiz var. Çünkü belediyecilik çok yönlü bir iştir. 3 P'den bahsediyordum. Para, proje ve personel yönetimi. Bunun alt başlıklarına bakıldığında iyi bir finansman gerektiriyor. İyi bir proje yönetimi ve personel yönetimini gerektiriyor. Tamamının senkronize çalışması gerekiyor. Hamasi nutuklarla yapılmaz. Sadece halkla ilişkiler değildir. Yıllarca böyle yapan büyüklerimiz var. Bursa bu manada önemli projelere ihtiyacı olan birim şehirdir. Kim taş üstüne taş koyduysa yürekten teşekkür ediyoruz. Bizim daha hızlı koşmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm altyapı ve ulaşımla alakalı önemli adımlar atmamız gerekiyor. Şehir ekonomisi benim için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bursa'ya yönelik başta turizm olmak üzere ciddi açılımlarımız olacak. Bursa'nın her köşesi her insanı istifade ettireceğiz. Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Keles ve İznik'ine kadar. Bursa'nın 17 ilçesinin tamamıyla alakalı dersime çalıştım. Kağıttan okumadan ezbere biliyorum. 15 yıldır bunlarla yatıp kalkıyorum. Bursa'nın her bir köşesine, her bir insanına rahatlıkla dokunacak, onlarla projeler üretecek noktada düzenlemelerimizi yapacağız. 17 aylık büyükşehir belediye başkanlığı tecrübesiyle süreç gerçekleşirse hareket edeceğiz. Ekibimizle beraber, her şeyden önemlisi Bursa'da hangi siyasi düşünceden olursa olsun, bu şehre inanmış her kesimle beraber, şehrimizi çok daha iyi yarınlara taşımak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız" dedi.



"Ben dersime iyi çalıştım"



Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i gece 23.00'de aradığını belirten Aktaş, "Hayırlı uğurlu olsun, iyi oynayan kazansın dedim. Teşekkür etti. Bursa kazanacak her sonuçta. Nihayetinde burada ben aday olacak, tüm partililere başarılar diliyorum. Sanki birçok yerde olduğu gibi iki adaylı yarış durumu ortaya çıkacak. Eminim ki oy vermeyi düşünen herkes yaptıklarımızı, yapacaklarımızı söylemlerimizi kalan 85 günlük süre zarfında bunların hepsini önemseyecek. Ciddi tecrübelerim var, güveniyorum. Bir belediye başkanı konuşurken yaptığı kentsel dönüşümleri, ulaşımla alakalı yatırımları, otopark trafik düzenlemelerini, yaptığı restorasyonları ve sosyal kültürel faaliyetleri konuşmalı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bozbey'in bilgi birikimine güvenen herkesin ortaya çıkması kadar doğal bir şey yoktur diye düşünüyorum. Mensubu olduğumuz siyasi parti, 3 milyonun gerçekleri ve birçok doneyle insanlar hareket edecektir. Caddeye ve sokağa çıktığımda insanlara temas ettiğimde karşılaştıklarımı görüyorum. Seçim sath-ı mailinde her şeyin mubah olduğu dönemden geçiyoruz. 14 yıl önce Beşiktaşlılar derneğinde pasta kesiyorum. Beşiktaşlı olmakla itham ediyorlar. 7-8 yaşından beri Bursasporluyum. Benim çevremden, dostumdan birkaç kişiye sormak lazım. Ben Bursasporlululuğumu o gün değil bugün de yaşıyorum" şeklinde konuştu.



"Ben yeşil alanlara pastahaneler yaptırmadım"



Duruşlarından asla taviz vermeden bu şehrin gerçekleri doğrultusunda ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyacaklarını belirten Aktaş, "İmarla alakalı rahatım. Başka şeylerle alakalı rahatım. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben yeşil alanlara pastahaneler falan yaptırmadım. Çok rahatım. Komisyonlar benim için her zaman öncelikli olmuştur. Şunu şöyle yapacaksınız demedim. Ortada bir vaka varsa bunu kurtarabilmek adına nasıl düzenleyebiliriz noktasında elimden gelen bütün imkanları kanuni çerçeve içinde ortaya koymaya çalıştım. Ben reel sektörden gelen bir insanım. Belediyeyi işyeri gibi düşünüyorum. Bütün şehre hizmet eden, doğumdan ölüme kadar önemli bir aksiyon yeridir. Bu ilişkilerin düzenlenmesi adına ben işin yöneticiliğini kana kana, doya doya aktif bir ilçede yapmış birisiyim. Bu manada yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.



İstanbul'da 3, Ankara'da 3, İzmir'de 5 adayla Cumhur ittifakının açıklaması olduğunu belirten Aktaş, "MHP'li aday arkadaşımız oldu. Bununla ilgili görüş ve kanaatler alındı. Nihai karar genel merkez tarafından verilecek. İşin detayıyla alakalı 3 gün sonra bütün netliğiyle belli olacak. Cumhur ittifakına giden yol aslında 15 Temmuz'da başlamadı. Kayıtlara bakılırsa ilçe belediye başkanlığına bakılırsa bu ülke meselesi bu ülke sorunlarına olan duyarlılık daha erken başladı. 3 Kasım seçimlerinin önünü açan sayın Bahçeli'dir. Sayın Bahçeli hükümetin gidemeyeceğini ifade etti. Çok rahatlıkla, MHP'li arkadaşlarımızla yol yürümek adına paylaşamayacağımız, ortak dert edemeyeceğimiz hiçbir konu yok. 18 belediyenin de AK Parti ve Cumhur ittifakıyla sonuçlanması en büyük arzumuz. MHP'li arkadaşlarımız desteğini herhangi bir makam beklentisi olmadan ortaya koyacaklardır" diye konuştu. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem

FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu

Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı