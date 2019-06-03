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Aktaş, emniyet tedbirleri yerinde denetledi

26 dakika önce

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan bayramı öncesi alınan emniyet tedbirlerini yerinde denetledi.

Aktaş, emniyet tedbirleri yerinde denetledi, System.String[]
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan bayramı öncesi alınan emniyet tedbirlerini yerinde denetledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla alınan emniyet tedbirleri ile bu tedbirlerin etkisini yerinde görmek ve çeşitli yol güzergahlarında ve şehir merkezinde seyahat eden sürücülerde trafik güvenliği konusunda daha güçlü ve yoğun bir farkındalık oluşturmak amacıyla, Atatürk Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Otoyol Polis Uygulama Noktalarındaki görevli ekip ve personeller İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yerinde denetlendi.

Denetimler sırasında, seyahat eden vatandaşların araçlarında bulunan çocuklara trafik karneleri ve broşürler, kırmızı düdük, kupa bardak, balon ile lokum ikram edildi.

Denetimlerde, araç sürücülerinin daha duyarlı olmaları sağlanarak, sürücüler ve yolculara gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Zafer Aktaş, 3. Sayfa
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