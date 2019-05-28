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 AKTAŞ Gesiad'ın Konuğu Olacak

13 dakika önce

GESİAD Başkanı Kerim Demiral ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, tebriklerini iletti.

 AKTAŞ Gesiad'ın Konuğu Olacak, System.String[]

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği

GESİAD Başkanı Kerim Demiral ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Alinur Aktaş'ı BUSKİ'deki makamında ziyaret etti.

GESİAD'ın ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Alinur Aktaş, seçim döneminde bir araya geldiği GESİAD üyeleriyle önümüzdeki günlerde yeniden buluşmak istediğini söyledi. Aktaş, bu buluşmada hem GESİAD üyelerinin önerilerini almak istediğini hem de Bursa'yla ilgili projeler hakkında istişare yapmak arzusunda olduğunu ifade etti.

GESİAD'dan Aktaş'a destek

31 Mart'ta sandıktan çıkan sonuçlarının Bursa için hayırlı olması temennisinde bulunan GESİAD Başkanı Kerim Demiral ise Aktaş'a görevinde başarılar dilerken, GESİAD olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

GESİAD ailesi olarak Aktaş'ı yeniden ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten Demiral, "Seçim çalışmalarınız kapsamında sizleri ağırlamış ve projelerini dinlemiştik. Şimdi ise bu projelerin detaylarını dinleyecek ve çeşitli konularda istişare yapmak için bir araya gelecek olmaktan mutluluk duyarız" dedi.

Ziyaretin sonunda GESİAD Başkanı Dermiral, Başkan Alinur Aktaş'a günün anısına bir hediye takdim etti.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:03 Kaynak: Bültenler
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