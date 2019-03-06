Son Dakika Haberleri: Aktaş Hem Anlattı, Hem Çekiç Salladı

Aktaş Hem Anlattı, Hem Çekiç Salladı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, girdiği ayakkabıcı dükkanında eline çekiç alıp, hem ayakkabıya çivi çaktı, hem de yeni dönemde Bursa'ya kazandıracakları hizmetleri anlattı.

Aktaş Hem Anlattı, Hem Çekiç Salladı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, girdiği ayakkabıcı dükkanında eline çekiç alıp, hem ayakkabıya çivi çaktı, hem de yeni dönemde Bursa'ya kazandıracakları hizmetleri anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalli seçimler yaklaştıkça temposunu iyice arttırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı, esnaf ve vatandaş buluşmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüren Başkan Aktaş, Yeşilova, Küçükbalıklı ve Kemerçeşme mahallelerinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısında dükkanları tek tek gezip, esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Aktaş, bir ustanın yanına oturup, ayakkabı kalıbına deri çaktı. Eline çekici olan Başkan Aktaş, çivileri tek tek çalıp bu konudaki maharetini de gösterdi.

Vatandaşlara hem bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hem de yeni dönemde kısa -orta ve uzun vadede yapacaklarını anlatan Başkan Aktaş, yol haritalarının belli olduğunu, sırasıyla projelerini bir bir hayata geçireceklerini kaydetti. Özellikle halen 54 kilometre olan raylı sistem ağının ulaşım master planı kapsamında 114 kilometreye çıkacağını dile getiren Başkan Aktaş, İstanbul Caddesi esnafını da yakından ilgilendiren Kent Meydanı - Terminal hattının, ana hatta entegre edileceğini ve böylece bu hattın çok daha yoğun kullanılabileceğini söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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