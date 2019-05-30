Aktaş Holding yurtdışında fabrika yatırımı yapacak

Havalı süspansiyon sistemleri üreten Aktaş, globalde büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor.

Havalı süspansiyon sistemleri üreten Aktaş, globalde büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor. Firma, fabrika yatırımı için yurtdışında pazar arayışını sürdürüyor.

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