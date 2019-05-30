Son Dakika Haberleri: Aktaş Holding yurtdışında fabrika yatırımı yapacak
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Aktaş Holding yurtdışında fabrika yatırımı yapacak

1 saat önce

Havalı süspansiyon sistemleri üreten Aktaş, globalde büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor.

Aktaş Holding yurtdışında fabrika yatırımı yapacak , System.String[]
Havalı süspansiyon sistemleri üreten Aktaş, globalde büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor. Firma, fabrika yatırımı için yurtdışında pazar arayışını sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:18 
Ekonomi
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