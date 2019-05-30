Aktaş Holding yurtdışında fabrika yatırımı yapacak
1 saat önce
Havalı süspansiyon sistemleri üreten Aktaş, globalde büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor.
Havalı süspansiyon sistemleri üreten Aktaş, globalde büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor. Firma, fabrika yatırımı için yurtdışında pazar arayışını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:18
Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!
Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu