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Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Temel Atıldı - Son Dakika

Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Temel Atıldı

01.07.2021 19:06
Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Temel Atıldı, System.String[]

Altındağ'da "Büyük Dönüşüm Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Altındağ'da "Büyük Dönüşüm Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak 357 konut ve 42 dükkanın bir yıl içinde hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, Altındağ Aktaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar yüzyıllar boyunca "tarihi Ankara" olarak bilinen özel bir yer olan Altındağ'da vatandaşlara verilen sözü yerine getirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, "Aktaş Kentsel Dönüşüm Projemizle 357 yeni yuvamızın ve bereketin merkezi olacak 42 dükkanımızın temellerini atacağız. Vatandaşlarımızla da konuştuk. 'Arsalarımız burada ama imar uygulaması sonrasında arsalarımız başka yerlere gitti. Sayın Bakanım, 40-50 civarında vatandaşız. Biz de yapılacak konutlarla hak sahibi olmak istiyoruz. ' dediler. Biz de talimatı verdik. Yeni yuvalarınız hayırlı olsun. " dedi.

Altındağ'ın dönüşümlü önemli bir cazibe merkezi olacağına dikkati çeken Kurum, şehirlerin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kaldıklarını, vatandaşların daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sağlıklı şehirleri hak ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin en önemli kentsel yenileme projesini Altındağ'da gerçekleştirdiklerini, projenin ilk etabı için Ankara Kalesi çevresini, ikinci etapta ise Hergelen Meydanı'nı seçtiklerini kaydeden Kurum, oradaki esnafın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi adına, esnafla birlikte çözüm bularak projeyi yürüttüklerini söyledi.

Projenin üçüncü etabının Ulus'taki Yahudi Mahallesi, son etabının ise Altındağ Belediye binası olduğunu belirten Bakan Kurum, projenin yaklaşık 12 bin metrekarelik alanı kapsadığını, belediye binasının yıkımıyla altı otopark, üstü park olacak şekilde yeniden düzenleyeceklerini ve 2023'e yeni Ulus projesini yapacaklarını dile getirdi.

Ankara Kalesi yeniden ihya olacak

Hacettepe Mahallesi Hamam Arkası Sokak'ta sağlıklaştırma, cephe yenileme ve tarihi konakların restorasyonunu yaptıklarını anlatan Kurum, "2 bin 200 yaşında Ankara Kalemizin bulunduğu tepenin eteklerinde Kayabaşı mevkisinde, kale çevresinin tarihi ve turistik cazibesini en yükseğe taşıyacak projemize başladık. Bölgedeki riskli yapıları yıkıyoruz. Burada da Ankara'nın o eşsiz güzellikteki tarihi konaklarıyla bezenmiş mahallelerini yeniden ihya ediyoruz. " dedi.

Kurum, bugün TOKİ Başkanlığı ile Aktaş Mahallesi'nde rezerv yapı alanı olarak belirlenen 28 bin metrekarelik alanda, 357 konutun ve 42 dükkanın temellerini attıklarını belirterek, "Üreteceğimiz konutlarımız 3+1, 2+1 olarak Ankara'mıza yakışacak şekilde inşa edeceğiz. Konutlarımızı 1 yıl içerisinde bitirip sıcak yuvalarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tüm bu projelerle, Altındağ'a 2053 konut ve dükkanımızı kazandırmış olacağız. " dedi.

"Projenin ihale bedeli KDV hariç 92 milyon 678 bin lira"

???????TOKİ Başkanı Ömer Bulut da "TOKİ olarak Ankaramıza güncellenmiş rakamla 52 milyarlık yatırım yaparak 43 bini kentsel dönüşüm olmak üzere toplamda 101 bin konut inşa ettik. 33 farklı kentsel yenileme projesi geliştirerek 30 bin 250 konut ve 268 ticari birimin yapımını tamamladık. " diye konuştu. Bulut, 10 bin 149 konut ile 135 ticari birimin inşası devam ederken, 2 bin 613 konut ve 1450 ticari birimin proje çalışmasına başladıklarını söyledi.

Bulut, Altındağ'da yürüttükleri 7 kentsel dönüşüm projesinde inşa ettikleri 5 bin 140 konutun 4 bin 332'sini tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Temelini atacağımız Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi, yaklaşık 2, 8 hektar büyüklüğünde, ticari ve konut olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Ticari bölgede, Altındağ Caddesi üzerinde, ana yol aksının ticari veriminden faydalanacak 42 adet dükkan inşa ediyoruz. Ankara'nın tarihi dokusundan esinlenilerek cepheleri yerel ve kültürel dokuyu hissettirecek şekilde Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mimari yapılardan ilham alınarak tasarlanmış 357 konut yapıyoruz. Bu konutlar, üst kottan erişimle, düşük katlı tasarlanan bloklarda yatay mimari ve yerel dokuya önem verilerek, çevredeki yüksek yapıların aksine, bloklar yatay mimariye uygun olarak inşa edilmektedir. Böylece bölge siluetine de olumlu bir etki sağlanmış olacaktır. "

Bloklar arası yeşil alanlar oluşturulmasına önem verildiğini dile getiren Bulut, "Projenin ihale bedeli KDV hariç 92 milyon 678 bin lira olup inşallah bir yıl içinde bitirilerek vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Bu projemiz çevre düzenlemesiyle, cepheleri ile kalitesiyle başkentimize ve Altındağı'mıza yakışır konutlar olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve katılımcılar, dönüşüm projesinde temel atma için düğmeye bastı.

Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Temel Atıldı

geri dönüşüm, Murat Kurum, Altındağ, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Temel Atıldı - Son Dakika


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