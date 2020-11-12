Aktaş köyü Beşevler mahallesinde karantinası sona erdi - Son Dakika

Bilecik Gölpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçesine bağlı Aktaş köyündeki Beşevler mahallesinin karantinasının kaldırılmasına karar verdi.

Gölpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası ilçe kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizde de korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda, Aktaş köyü Beşevler mahallesi karantinasının kaldırılmasına, köydeki bulaş riski ve korunması açısından 3 hanenin karantinasının devamına karar verilmiştir. Yukarıdaki maddelerde yer alan kararlara uymayanlar veya kararlara mukavemet edenler hakkında diğer disiplin mevzuatı hükümlerine göre gerekli adli idari işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir" denildi. - BİLECİK