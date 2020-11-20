Aktaş mahallesi karantina altına alındı - Son Dakika

Aktaş mahallesi karantina altına alındı
20.11.2020 17:19
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinin Aktaş mahallesinde ikamet eden 178 kişiden 10'unun korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması sonucunda hastalığın yayılmaması amacıyla Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı. 37 Hanenin bulunduğu 178 kişinin yaşadığı Aktaş mahallesinde 10 kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu alınan karantina kararı sonrasında jandarma ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. - ADIYAMAN
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