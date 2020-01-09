Aktaş muhtarları dinledi - Son Dakika
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Aktaş muhtarları dinledi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestelli muhtarlarla bir araya geldi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestelli muhtarlarla bir araya geldi. Aktaş, üstlendikleri görevi bir emanet olarak gördüklerini ve bu emaneti şehrin menfaatleri doğrultusunda kullanmak zorunda olduklarını hatırlattı.


Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan mahalle muhtarları ile istişare toplantılarına büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'Muhtarlar Buluşmaları' çerçevesinde Kestelli muhtarlarla bir araya geldi. Kestel Belediyesi Sosyal Tesislerinde ilçenin merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Aktaş, tüm muhtarların taleplerini tek tek dinledi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, üstlendikleri görevi bir emanet olarak gördüklerini ve bu emaneti şehrin menfaatleri doğrultusunda kullanmak zorunda olduklarını hatırlattı.


Kestel'deki 35 muhtardan 19'unun yeni seçildiğini, 16'sının ise tekraren bu görevi üstlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, bütün muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Muhtarların, bütçe, ekip, ekipman gibi hiçbir imkan olmadan zor bir görev ifa ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, istişarelerle muhtarların işini kolaylaştırmaya çalışacaklarının sözünü verdi. Aldıkları görevi emanet olarak gördüklerini ve bir gün başkasına devredeceklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Emanet olarak gördüğüm bu görevi en güzel şekilde yapmak adına aşkla, şevkle, canla, başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Evet ihtiyaçlar sınırsız, buna karşın kaynaklarımız sınırlı. Bir plan dahilinde, öncelikleri belirleyerek ilçe belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışacağız. Yol, altyapı, kilit parke benzeri düzenlemeler birinci önceliğimiz. Köy konağı, düğün salonu, halı saha gibi konuları ise daha sonra ele alacağız. Bursa'mızın 1058 mahallesinin, 700'ü kırsal mahalle. Kırsal mahallelerle ilgili hedefimiz, kırsaldaki nüfusun muhafaza edilmesi ve insanların kırsalda yaşamaya teşvik edilmesi. Ancak bunun için yollar güzel, altyapı sağlam olmalı. Öncelikleri yapmak için gayret içinde olacağız. Kestel'de yol ve alt yapıyı dönem sonuna kadar bitirmek istiyoruz" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya verdiği yerli otomobil müjdesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "İlk etapta 1 milyon metrekare alanın ayrıldığı, 5 bin direkt, 15 bin en direkt istihdam sağlayacak önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Biz zaten en başından beri vahşi sanayileşmedense düzenli, yüksek teknolojili sanayiye ihtiyacımızın olduğunu söylüyoruz. İşte GUHEM 23 Nisan'da açılacak. Bursa, pilatlor, uçak mühendisleri yetiştiren, insansız hava araçları ve yüksek teknolojiyle alakalı önemli bir altyapı oluşturuyor. Bunlar yapılırken maalesef sanayileşmekle beraber tarımdan uzaklaşmak gibi bir algı var. Tarımdan uzaklaşmamak adına farklı yatırım ve çalışmalarımız var. Ahududu, yabanmersini projelerimiz var. Orhaneli'de sıcak suyu da kullanacağımız sera projemiz olacak. Biz daha iyi tarım tekniklerini kullanmak zorundayız. Tarım sektörüyle, sanayisiyle daha yaşanılabilir, huzurlu, güvenli bir şehir için çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da göreve geldiğinden bu yana sürekli muhtarlarla istişare halinde olduğunu hatırlatarak, ilçeye gösterdiği ilgiden ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA

Alinur Aktaş, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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