Son Dakika Haberleri: Aktaş'tan Gemlik'te birlik ve beraberlik mesajları
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Aktaş'tan Gemlik'te birlik ve beraberlik mesajları

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini kentin tüm ilçeleriyle buluşturan iftar programını bu kez Gemlik'te gerçekleştirdi.

Aktaş'tan Gemlik'te birlik ve beraberlik mesajları, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini kentin tüm ilçeleriyle buluşturan iftar programını bu kez Gemlik'te gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, "Her akşam başka bir ilçedeyiz. Bursa'mızın 17 ilçesine de ulaşmaya çalışıyor, hemşerilerimizle iftar yapıyoruz" dedi.

Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her akşam biri Görükle olmak üzere 9 ayrı noktada 16 bin 500 kişiye iftarlar verildiğini, ramazan boyunca da 500 bin kişiye iftar verilmiş olacaklarını söyledi. Kosova, Bosna Hersek, Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya ve Gürcistan olmak üzere 6 ülkede de iftarlar verildiğini ve erzak dağıtıldığını anlatan Aktaş, "İnsanların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koymak adına bir araya geldiğimiz bu sofralar, çok değerlidir. En büyük zenginliğimiz birliğimiz ve beraberliğimizdir" diye konuştu.

Büyükşehir Gemlik'in yanında

Aktaş, vatandaşların ramazan bayramını tebrik ettiği konuşmasında, "Büyükşehir Belediyesi olarak dün de yanınızdaydık, bugün de yanınızdayız. İnşallah biz her zaman yanınızda, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğimizden, en büyük aşkımız ve heyecanımız olan hizmetlerimize devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Gemlik'te defnedilen Türk Sineması'nın sevilen ismi Eşref Kolçak'ı yad ederek konuşmasını sonlandıran Aktaş, teravih namazını da Gemlik Merkez Camii'nde kıldı ve ardından vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da Gemlik'te Başkan Aktaş'a eşlik etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:29 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Gemlik, Güncel
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