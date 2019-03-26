Aktaş Termal Tesiste İncelemelerde Bulundu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te bir dizi temasta bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik'te bir dizi temasta bulundu.



Ziyaretleri esnasında Aktaş'a Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Cumhur İttifakı Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Aktaş, Gemlik'te Gemport Anadolu Lisesine konuk olurken, inceleme ve açıklamalarını da inşaatı devam eden termal tesiste yaptı. Termal tesisin bitiş süresini de söyleyen Aktaş, tesisisin 2020 yılı başında faal hale geleceğini belirtti. Aktaş konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:



"Gemlik Bursa'nın en önemli ilçelerinden. Yakın zamanda Gemlik'te çok güzel şeyler olacak. Spor ve diğer alanlarda da Gemlik öne çıktı. Gemlik'in çok öne çıkmayan termal özelliği var. Büyükşehir'in 500 üzerinde şantiyesi var. 11 milyon 100 bin TL 'ye ihale edilen termal tesise devam ediyoruz. Adayımız yeni başkanımız olacak. Turizm gelirlerini de katlayacaktır. Termal değerini dışa duyurmak ve ilçe içinde kullanılmasını sağlamak adına faydalı olacak. Kış döneminde yavaşlayan inşaatını bahane ettiler. Çivi çakmayanlar, 500 şantiyesi olan belediye hakkında bırakmışız gibi konuştular. Projenin başlama aşamasında Refik Başkanımızın önemli gayreti oldu. Biz yıl sonuna kadar burayı bitirip 2020 başında tesisi açmanın gayretindeyiz. Gemlik bu ve benzeri eserleri hak ediyor" dedi. - BURSA

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