Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı - Son Dakika

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları yolcu geçişine kapatıldı, System.String[]

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Ardahan'daki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 24.00'ten itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarının bugün saat 24.00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı bildirildi. Her iki ülkenin vatandaşlarının termal kameralarla taramadan geçirilerek geçiş yapabileceği belirtilen sınır kapılarında yük taşıyan TIR'ların geçişine ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.


Gürcistan, Kafkasya, Ardahan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:38 Kaynak: DHA
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