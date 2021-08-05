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Aktaş: "Yangının yaralarını hep birlikte saracağız" - Son Dakika

Aktaş: "Yangının yaralarını hep birlikte saracağız"

05.08.2021 00:57
Aktaş:

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kalırken, hem söndürme çalışmaları hem de yaraların sarılmasına yönelik sosyal destek çalışmaları tam bir seferberlik halinde devam ediyor.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kalırken, hem söndürme çalışmaları hem de yaraların sarılmasına yönelik sosyal destek çalışmaları tam bir seferberlik halinde devam ediyor. Bursa'dan önceki gün gönderilen 6 TIR dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bizzat Manavgat'a gidip, ihtiyaçlara yönelik yerinde tespitler yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Acımız büyük. Kayıpları geri getiremeyiz ancak birlik beraberlik içinde yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Türkiye'nin özellikle güney hattını etkisi altına alan orman yangınlarının başladığı ilk günden bu yana ekip, ekipman ve itfaiye personeli olarak bölgede aktif bir rol oynayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da sosyal yardımlarla bölgeye desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda BTSO, BEKSİAD, BESAŞ ve TARIM A.Ş'nin destekleriyle hazırlanan 6 araçlık yardım konvoyu Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Başkan Yardımcısı Kevser Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile bölgedeki son durumu görmek ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi için Manavgat'ta temaslarda bulundu. Başkan Aktaş ve beraberindekilerin ilk durağı Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi oldu. Burada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile görüşen Başkan Aktaş ve beraberindeki heyet, yangınlardaki son durum ve bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Yaralar sarılıyor

Başkan Aktaş ve beraberindekilerin ikinci durağı ise yangında neredeyse tamamı küle dönen Kalemler Mahallesi oldu. Başkan Aktaş, 'kızımın çeyizleri yandı' feryatlarıyla yürekleri dağlayan Gülsüm Uysal'ı, yakınlarının evinde ziyaret etti. Daha önce yaptığı telefon görüşmesinde çeyizlerin Bursalı hanımlar tarafından hazırlanacağının sözünü veren Başkan Aktaş, Gülsüm Uysal'la sohbet etti, başka bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Tüm mahalle halkına geçmiş olsun dileklerine bulunan Başkan Aktaş, bölgede besicilik yapan bir vatandaşın ahırında da felaketin izlerine bizzat tanık oldu. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra yangına müdahale sırasında devrilen bir ağaç nedeniyle ayağı kırılan 17 yaşındaki Ramazan Uzun ve dumandan zehirlenen 73 yaşındaki Melahat Yılmaz'ı da tedavi gördükleri Manavgat Devlet Hastanesi'nde ziyaret edip, acil şifalar diledi.

Birlik beraberlik vurgusu

Başkan Aktaş, daha sonra Demirciler Mahallesi'ne geçerek, yangında 500'e yakın koyunu telef olan 23 yaşındaki Mehmet ve 40 yaşındaki Abdullah Şafak kardeşleri ziyaret etti. Tarım A.Ş.'nin katkılarıyla kendilerine gönderilen 90 adet koyun için Başkan Aktaş'a teşekkür eden Şafak kardeşler, yangın sırasında yaşadıklarını ve alev toplarının arasından kaçarak canlarını nasıl kurtardıklarını anlattı.

Devletin tüm imkanları ve vatandaşlar arasında oluşan seferberlikle yaraların sarılmasına yönelik her türlü önlemin alındığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa hamiyetperver bir şehir. Bursa insanı yardım etmeyi sever. İzmir depreminde de Arhavi ve Rize'deki su baskınlarında da Elazığ ve Malatya'daki depremlerde de Bursa üzerine düşeni yerine getirdi. İnşallah bu bölge ile alakalı destek ve katkılarımız olacak. Yine ilk etapta dün gönderdiğimiz 6 Tır yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. İnşallah yaralar sarılacak. Devletimiz güçlü, Cumhurbaşkanımız güçlü, hükümetimiz güçlü gerekenlerin hepsi yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devlet millet kaynaşmasıyla biz bunun da üstesinden geleceğiz. Sorumluları, suçluları varsa da muhakkak surette kanun önünde hesap verecekler. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım" dedi.

Başkan Aktaş, bu arada bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 tane araç gönderdiklerini ve farklı bölgelerde 40 civarında Büyükşehir personelinin çalıştığını da sözlerine ekledi.

Morale ihtiyaç var

Bursa Milletvekili Refik Özen de özellikle sosyal medya üzerinden yapılan haksız eleştiriler ve yanan bilgi kirliliğine dikkat çekti. Bu tür durumlarda siyaseti bir kenara bırakıp o doğrultuda hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan Özen, "Bizim şu anda tek gayretimiz, mücadelemiz yangınları kontrol altına alabilmek. Türk devleti güçlüdür ve Türk milleti bu beraberliği ile birçok zorlukların üstesinden gelmiş bir millettir. Bunu da inşallah en kısa sürede atacağımıza inanıyorum. Yeter ki tek yürek olabilelim, bu birlikteliği sağlayabilelim. Ekiplerimizin morale ihtiyacı var, milletimizin morale ihtiyacı var. Yalan yanlış bilgilerle en azından milletimizin moralini bozmasınlar" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aktaş: 'Yangının yaralarını hep birlikte saracağız' - Son Dakika


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