Aktaş: "Yol Haritamız Belli"

Cumhur İttifakıBursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa için canla başla çalıştıklarını söyleyerek, yol haritasının belli olduğunu ve somut çözümlerle adım attıklarını belirtti.

Cumhur İttifakıBursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa için canla başla çalıştıklarını söyleyerek, yol haritasının belli olduğunu ve somut çözümlerle adım attıklarını belirtti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçimlere sayılı günler kala Kasaplar Odası tarafından Kurtuluş Caddesi'ndeki Titiz Izgara'da yapılan toplantıda, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Bursa'da geleceğe yönelik hedeflerinden bahseden Başkan Alinur Aktaş, "Bursa, güzel ve özellikli birşehir. Bursa, çok renkli, bir çiçek bahçesi gibi" diyerek, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pek çok vatandaşın bir arada, kültürel zenginlikleriyle yaşadığına değindi.



Başkan Aktaş, özellikle Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin 60'lı yıllardan sonra yaşadığı hızlı büyümenin beraberinde bazı sorunları da getirdiğini, ancak bütün bu meselelerin çözülebileceğini belirtti. Alinur Aktaş, "Meseleler belli. İmarla alakalı sıkıntılar var, hisseli parseller var, plan yapılması gereken yerler var. Cumhur ittifakı çatısı altında, ilçe belediye başkan adayları da sorunun ne olduğunu biliyor. Ben zaten bu işin başında olarak bunu en iyi bilenlerden biri olmak durumundayım. Trafik ve ulaşım meselesinin çözümünü de adım adım kısa, orta ve uzun vadeli olarak net bir şekilde ortaya koyduk. Bana göre Bursa'nın en büyük sorunlarından bir tanesi şu, Bursa giderek grileşiyor. Yeşil Bursa'yı tekrar canlandırmak lazım. Bursa, 100 - 200 metrelik çocuk parklarıyla yeşillenmez. Bursa'ya oksijeni bol, 80, 100, 150 dönümlük daha yerler yapmak lazım ve bunu da şehrin dört bir tarafına serpiştirmek lazım. Bunu çok basite indirgedik, yerleri hazırladık. Birileri daha metroya biniyor, sahada tespit yapmaya, sorunları çözmeye çalışıyor. Sorunların hepsini biliyoruz, yol haritası belli" diye konuştu.



Dağ yöresinde, 4 dağ ilçesinin ortasına et kombine tesisi ve modern hayvan pazarı kurulacağını ve bu amaçla 82 dönümlük yerin DSİ'den devralındığını anlatan Başkan Aktaş, "Ürünlü'de 500 dönümlük Millet Bahçesi'nin yerini Milli Emlak'tan devraldık. Yerleri alınmış, projeleri belli. Kes kopyala ile yapılmış projeler değil. Beraberce, yeri geldiğinde tartışarak, bu milletin, memleketinmenfaatine olan yol haritasını hep beraber ortaya koyacağız. Aldığım bu emaneti, bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin derdindeyim" dedi.



"Cumhur ittifakı bir duruştur" diyen Başkan Aktaş, mahalli seçimlerin önemine işaret ederek, "Cumhur ittifakı, belirli değerlere inanmış insanların bir araya getirdiği bir organizasyondur. Cumhur ittifakı, perde arkasında değişik mahfillerde pazarlıklarla ortaya çıkmış ve ülkeyi tekrar kaotik günlere sürüklemek adına yapılmış, terör gruplarıyla yol yürüyen, kol kola girenlerin oluşturduğu bir ittifak asla değildir" diye konuştu.



AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz da bu şehre can vermek ve milletin sahip olduğu birlik ve beraberlikle yola devam etmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu da Türkiye'deki beka konusuna değindi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.



MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve il yöneticileri de toplantıda hazır bulundu. - BURSA

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