Aktay: "Bu Rapor Olayın Uluslararası Kamuoyunda BM İnisiyatifi Haline Gelmesini Sağlayacak"

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir araya geldi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın İmzasıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Bir İsim Daha Atandı

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt

İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi

Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi