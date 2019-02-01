Son Dakika Haberleri: Aktay: "Bu Rapor Olayın Uluslararası Kamuoyunda BM İnisiyatifi Haline Gelmesini Sağlayacak"

Aktay: "Bu Rapor Olayın Uluslararası Kamuoyunda BM İnisiyatifi Haline Gelmesini Sağlayacak"

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Yasin Aktay, Birleşmiş Milletler, Güncel
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