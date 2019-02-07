Son Dakika Haberleri: Aktay, Uluslarası Af Örgütü Yöneticileriyle Görüştü

Aktay, Uluslarası Af Örgütü Yöneticileriyle Görüştü

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ve beraberindeki heyetle görüştü.

Aktay, Uluslarası Af Örgütü Yöneticileriyle Görüştü, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ve beraberindeki heyetle görüştü.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aktay, parti genel merkezinde Gardner ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası ilişkiler boyutu olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Türkiye, Yasin Aktay, Af Örgütü, Güncel
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