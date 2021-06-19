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Aktepe, çiftçilerin taleplerini aktardı - Son Dakika

Aktepe, çiftçilerin taleplerini aktardı

19.06.2021 14:23
Aktepe, çiftçilerin taleplerini aktardı, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Başkanları Toplantısına katılan Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Sivas'ta yaşanan don ve kuraklık nedeniyle tarlalarında...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Başkanları Toplantısına katılan Sivas İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Sivas'ta yaşanan don ve kuraklık nedeniyle tarlalarında hasar oluşan çiftçilerin taleplerini aktardı.

Başkan Aktepe, pandemiyle mücadele edilen 2020-2021 yılı üretim sezonunda kuraklığın yol açtığı kayıplar yaşandığına dikkat çekerek, "Bu dönemde çiftçilerimizin yoğun emek vererek ürettikleri ürünler, kuraklıktan büyük zarar gördü. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize dekar başına nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir. Yaşanan kuraklık; üretim sezonunda harcanan emeğin, kullanılan tohumun, atılan gübrenin ve ilacın karşılıksız kalmasına neden oldu bu durum üretim maliyetlerinin artmasına özellikle mazot ve gübre fiyatlarında yüzde 90'a varan artışlar da etkili oldu. Kuraklıktan zarar gören üreticilerin elinde yeterli ürün olmayacağı için fiyat artışlarından da yeterince faydalanılması mümkün olmayacak. Bu mağduriyetin telafi edilmesi için 2008 yılında olduğu gibi, bu yılda kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir. Özellikle buğday, arpa, nohut ve yem bitkilerinde nisan, mayıs yağışları çok etkilidir. Bu nedenle ürünlerin üretiminde İç Anadolu bölgesinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Hasat zamanı yaklaşan bölgemizde mayıs ayının sonuna kadar yeterli yağış olmadığı için hububat tarlalarına genellikle biçerdöverler giremeyecektir. Saman hayvancılıkta en fazla kullanılan kaba yem kaynağıdır. Hububatta yaşanan kayıp ve bitki boylarının kısa kalması saman arzına yönelik tedbirler alınmalı, stoklamaya yönelik girişimler önlenmelidir" dedi.

Kuraklık kadar don da etkiledi

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, kuraklığın yanında don vakalarının da üretimi olumsuz yönde etkilediğini ifade edip, " Bir yandan kuraklık diğer yandan ise Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan don olayı hububata ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Bu zararlar büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık kadar arıcıları da olumsuz etkilemektedir. Arıcılarımı mera ve çayırlarda yeterli çiçek olmadığı için mağdur olmaktadır" dedi.

Fiyatta yaşanabilecek dalgalanmalara dikkat

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalara dikkat çekerek, "Pandemi sürecini yaşamaya başladığımız yılından bu yana, gıda güvenliği endişesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle ithalatçı ülkelerin fazla alım yapmaları, ihracatçı ülkelerin ise ihraçlarını kısıtlamaları, durdurmaları veya stoklarını artırma gibi nedenlerle talep sıkıntısı yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak kurdaki hareketlenme de eklenince ithal ettiğimiz ürünlerin maliyeti iç piyasa fiyatlarını artıracak ve gıda enflasyon riski devam edecektir ve aşırı fiyat dalgalanmalarından da olumsuz etkilenecektir" dedi.

Kredi borçları faizsiz ertelenmeli

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, yaşanan olumsuzluklardan dolayı çiftçilerin karşı karşıya bulunduğu sorunların hafifletilmesi için kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulunarak şunları kaydetti. "Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel banklara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere hibe tohumluk dağıtımı yapılmalı, fide ve fidan desteği verilmelidir. Mazot ve Gübre başta olmak üzere girdilere verilen destek artırılmalıdır. 2021 yılı destek ödemeleri bir an önce verilerek kuraklıktan zarar gören üreticilere can suyu olması sağlanmalıdır. Yüksek olan TARSİM sigorta primleri düşürülmeli, devlet desteği artırılmalıdır. Hazine arazilerini eken ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan üreticilerinde desteklemelerden yararlanması sağlanmalıdır. Kurak şartlara uygun çeşitlerin yaygınlaştırılması daha fazla desteklenmelidir." - SİVAS

Aktepe, çiftçilerin taleplerini aktardı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Ziraat Odası, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aktepe, çiftçilerin taleplerini aktardı - Son Dakika Ekonomi


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