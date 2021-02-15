Aktepe sosyal tesislerine kavuşacak - Son Dakika
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Aktepe sosyal tesislerine kavuşacak

Aktepe sosyal tesislerine kavuşacak

15.02.2021 11:12

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, tarafından yapılan ve içinde spor, nikah, toplantı salonları ile eğitim alanlarının bulunduğu Aktepe Sosyal Tesisleri'nin haziran ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, tarafından yapılan ve içinde spor, nikah, toplantı salonları ile eğitim alanlarının bulunduğu Aktepe Sosyal Tesisleri'nin haziran ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Pamukkale Belediyesi'nin, 2018'de Aktepe Mahallesi'nde yapımına başladığı 'Aktepe Sosyal Tesisleri'nin haziran ayı sonunda tamamlanması için aralıksız çalışmalar sürüyor. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı kaydedilen tesislerde; salon sporları için özel odalar, arşiv binası, kapalı otopark, alışveriş merkezi, dükkanlar, toplantı, nikah ve düğün salonları, robotik kodlama eğitim alanı, müzik eğitim merkezi, kafeterya gibi alanlar bulunacak. Geniş bir alana hizmet üretmesi beklenen tesislerin, bölgeye önemli bir değer katacağını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, "Tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Aktepe Sosyal Tesisleri'ni bitirmek için belediye olarak bütün imkanlarımızla çalışıyoruz" diyor.

Kaynak: DHA
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Pamukkale, Haziran, Evlilik, Güncel, Son Dakika

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