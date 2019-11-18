Son Dakika Haberleri: Aktif Bank, Africa Investment Forum'a destek veren ilk Türk bankası oldu
Son Dakika Ekonomi Aktif Bank, Africa Investment Forum'a destek veren ilk Türk bankası oldu - Son Dakika Ekonomi

Aktif Bank, Africa Investment Forum'a destek veren ilk Türk bankası oldu

6 saat önce

Aktif Bank, Afrika'nın ekonomik dönüşümünü, yatırımcıları, bankaları ve aracı kuruluşları bir araya getirerek derinlemesine inceleyen Africa Investment Forum'a destek veren ilk Türk bankası oldu.

Aktif Bank, Africa Investment Forum'a destek veren ilk Türk bankası oldu, System.String[]

Aktif Bank, Afrika'nın ekonomik dönüşümünü, yatırımcıları, bankaları ve aracı kuruluşları bir araya getirerek derinlemesine inceleyen Africa Investment Forum'a destek veren ilk Türk bankası oldu.


Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Africa Investment Forum, bu yıl ikinci kez Johannesburg'da gerçekleştirildi. Afrika'nın ekonomik dönüşümünü, yatırımcıları, bankaları ve aracı kuruluşları bir araya getirerek derinlemesine inceleyen etkinlikte, Aktif Bank da kıtaya yönelik geniş hizmet ağını tanıtma fırsatı yakaladı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Afrika'da ekonominin nabzını tutan bu etkinliğe destek veren tek Türk bankası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Afrika'daki 54 ülkede 220 banka aracılığıyla yürüttükleri uluslararası bankacılık aktiviteleri ile Türkiye-Afrika dış ticaret hacminin gelişmesine ciddi katkılar sunduklarını aktardı.


Utku, 2018 ve 2019 yılında Afrika kıtasına gerçekleştirdikleri seyahatler ile yaklaşık 175 bin kilometre yol kat ettiklerini bildirerek, "Bu da ekvatorun çevresini neredeyse 4,5 kez dolaşmaya denk geliyor. Sahip olduğumuz bu deneyim ve istihbarat ağı sayesinde müşterilerimize güvenle işlem yapma fırsatı sunuyoruz. Bu etkinlik sayesinde de Afrika'daki paydaşlarımızla bir araya gelerek, kıtaya olan yatırımlarımızı en verimli şekilde sürdürebilmeyi amaçlıyoruz." yorumunda bulundu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı
Türk askerleriyle birlikte devriye atan Rus komutan, YPG paçavrasıyla görüntülendi İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aktif Bank, Africa Investment Forum'a destek veren ilk Türk bankası oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]