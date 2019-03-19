Son Dakika Haberleri: Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, Uluslararası Proje İş Birliğine İmza Attı

Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, Uluslararası Proje İş Birliğine İmza Attı

47 dakika önce

Aktif Bank, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Horizon 2020'den 227 bin avroya kadar fon almaya hak kazandı.

Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, Uluslararası Proje İş Birliğine İmza Attı, System.String[]
Aktif Bank, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Horizon 2020'den 227 bin avroya kadar fon almaya hak kazandı.

Aktif Bank açıklamasına göre, Aktif Bank Horizon 2020 proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Banka, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan Horizon 2020'den 227 bin avroya kadar fon almaya hak kazandı. Aktif Bank'ın 13 ülkeden 44 farklı paydaş ile birlikte başvurduğu "ICT 11- HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications" başlıklı çağrıya sunduğu proje önerisi ilk sıradan kabul edildi.

Aktif Bank'ın paydaşlarının arasında sektörün öncü firmalarından ATOS, IBM, Fujitsu, HP, Bank Of Ireland, HP Italia gibi firmalar da yer alıyor.

Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, Türkiye'den tek ticari firma olarak yer aldığı konsorsiyumda, finans sektörüne yönelik büyük veri, yapay zeka, testbeds ve sandbox platformlarının geliştirilmesinde rol alacak. Bu çalışmalara ek olarak, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte "Blockchain Üzerinde Hileli Kripto Para İşlemlerinin Tespiti" alanında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve pilot çalışmalarına da liderlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu! Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 12:57:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aktif Bank Ar-Ge Merkezi, Uluslararası Proje İş Birliğine İmza Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]