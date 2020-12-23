Aktif Bank'ın yeni genel müdürü Ayşegül Adaca Oğan oldu - Son Dakika

Aktif Bank'ın yeni genel müdürü Ayşegül Adaca Oğan oldu

23.12.2020 11:59
Aktif Bank'ın yeni genel müdürü Ayşegül Adaca Oğan oldu, System.String[]

Aktif Bank Genel Müdürlüğü pozisyonu, 2015 yılından itibaren Banka'da ve holdingde perakende bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan'a emanet edildi.

Aktif Bank Genel Müdürlüğü pozisyonu, 2015 yılından itibaren Banka'da ve holdingde perakende bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan'a emanet edildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Aktif Bank Genel Müdürü olarak görev yapan Serdar Sümer, bankanın bağlı bulunduğu Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyeliği başta olmak üzere grubun tüm finans ve telekom sektörlerindeki şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atandı.

Aktif Bank'ın yeni genel müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Ocak 2021 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Kariyerine 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Oğan, Türkiye ve yurt dışında bireysel bankacılık ve tüketici finansmanı alanlarında çeşitli kurumlarda edindiği tecrübelerden sonra 2015 yılında Aktif Bank ailesine Bireysel ve Dijital Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı.

Son 3 yıldır Çalık Holding bünyesindeki BKT Arnavutluk Banka, BKT Kosova Banka, ALB Telekom Arnavutluk Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Adaca Oğan, yaklaşık 6 aydır da Aktif Bank Yönetim Kurulu Murahhas Azası olarak görev alıyordu.

22 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Adaca, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi Mühendislik Yönetimi'nde ve Işık Üniversitesi İşletme bölümünde iki farklı yüksek lisans eğitimi aldı.

Aktif Bank, Serdar Sümer liderliğindeki yaklaşık 6 yılında, aktif büyüklüğünü 3,3 kat, öz kaynak karlılığını yüzde 256 artırırken, yapılan pek çok ortaklık ve yeni girişimle birlikte müşteri sayısını konsolide bazda 10 milyonun üzerine çıkardı.

"Bankamız, özellikle stratejik iş birliklerindeki başarıları ile önemli bir seviyeye geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Sümer, Banka'nın bu son görev değişimi ile birlikte kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik açısından olgunluğunu ispat ettiğini aktardı.

Önemli görevler üstlenmiş ekip üyelerinin farklı sorumluluklar ile birlikte Banka'ya katkılarının daha da artacağı yeni pozisyonlara yükselmesinin, kurum kültürünün devamlılığı açısından da kritik olduğunu belirten Sümer, şunları kaydetti:

"Son 5 yıldan beri Bankamız, özellikle stratejik iş birliklerindeki başarıları ile önemli bir seviyeye geldi. Tüm bu başarıların temelini birlikte attığımız ekip arkadaşlarımızdan birinin, Banka'nın geleceğine yön verecek olması Aktif Bank ailesi için gurur kaynağıdır. Ayşegül Adaca Oğan'ın yeni görevinde geçmiş tecrübelerinden alacağı güçle Banka'nın yükselen değerini daha da artıracağına inanıyorum."

Yönetim Kurulu, Serdar Sümer, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aktif Bank'ın yeni genel müdürü Ayşegül Adaca Oğan oldu - Son Dakika Ekonomi


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