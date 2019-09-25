Son Dakika Haberleri: Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı
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Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı

1 saat önce

Aktif Bank, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Sibos'ta yerini aldı.

Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı, System.String[]

Aktif Bank, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Sibos'ta yerini aldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:00 
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