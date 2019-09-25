Aktif Bank, Sibos'ta yerini aldı
1 saat önce
Aktif Bank, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Sibos'ta yerini aldı.
Aktif Bank, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Sibos'ta yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:00
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