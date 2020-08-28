Aktif Bank Sudan'da "aktif rol oynuyor"

Dış ticarette oynadığı aktif rol ile ihracatçıların bankacılık faaliyetlerinde yanlarında olan Aktif Bank, Afrika kıtasına yönelik çalışmaları kapsamında Sudan Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldi.

Aktif Bank açıklamasına göre, Afrika kıtasına yönelik ihracat odaklı faaliyetleri ile bölgede dış ticaretin öncüsü olan Aktif Bank, Sudan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, 2019 yılında 389 milyon dolarlık Türkiye-Sudan dış ticaret hacminin yüzde 53'ünün Aktif Bank aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bölgeye desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sümer ve Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku'nun, Sudan Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği buluşmada Sudan-Türkiye ekonomik ilişkileri ve bankacılık alanında yapılan çeşitli iş birlikleri konuşuldu.

"2019'da Sudan dış ticaretinin yüzde 53'üne aracılık ettik"

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Sümer, "2019 yılında Sudan-Türkiye dış ticaret hacmi 389 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aktif Bank olarak bizim bu ticarette aracılık ettiğimiz dış ticaret hacmi ise 206 milyon dolar ile yüzde 53 seviyesini yakaladı." ifadelerini kullandı.

Aktif Bank'ın zorlu coğrafyalarda ihracatçılarımızın yanında olduğunu ve artan rekabet koşullarında onlara yakın destek verdiklerini vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

"Bankamız Afrika kıtasında yoğunlaştırdığı dış ticaret faaliyetleri kapsamında, Sudan-Türkiye arasındaki bankacılık işlemlerinde lider konumunda yer alıyor. Sadece Sudan'da değil, tüm Afrika kıtasında Sahra Altında yoğunlaşan 44 ülkede 275'ten fazla banka ile iş birliği yaparak Türkiye'deki bankalar arasında öncü durumdayız. Hem bölgede hem de Sudan'da ekonomiye ve ihracatçımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra Afrika'ya yönelik dış ticaret platformu çalışmalarımızın da sonuna yaklaştık, yakın zamanda bu platformu kamuoyunun hizmetine sunacağız."