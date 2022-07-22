Aktif Engelliler Platformu'ndan, lunaparka alınmadığı iddia edilen engelli aile ile basın açıklaması

Aktif Engelliler Platformu, Ankara'da Gençlik Parkı içerisinde bulunan lunaparka engelli oldukları için alınmadığı ileri sürülen Sibel Günen ve eşi Ömer Günen için basın açıklamasında bulundu. Lunapark önünde toplanan grup, açıklamanın ardından konuyla ilgili şikayetçi olmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hareket etti.

Ankara'ya gezmeye gelen Ömer Günen ve Sibel Günen isimli engelli çift, Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı'ndaki lunaparka alınmadıklarını iddia etti. Olayın ardından ise bir araya gelen Aktif Engelliler Platformu, çifte destek vermek amacıyla lunapark önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Grup adına açıklamada bulunan Ayhan Metin, yapılan davranışın insan haklarına aykırı olduğunu belirterek şunları dedi:

"Bedensel engelli arkadaşımız Ömer Günen ve eşi Sibel Günen, 19 Temmuz Salı günü, tüm insanların yaptığı gibi güneşli havayı ailesiyle birlikte değerlendirmek istemiş, her babanın istediği gibi çocuklarıyla birlikte gezip eğlenmek için Ankara Gençlik Parkı'na gelmişlerdir. Ömer Günen, eşi Sibel Günen ve çocukları, saat 19.00 dolaylarında Gençlik Parkı'nda bulunan lunaparka girmek istediklerinde, daha önce duyduğumuz ve münferit olduğunu sandığımız bir sorunla karşılaşmışlar, görevliler tarafından içeri alınmamışlardır. Lunaparka neden alınmadıklarını soran Ömer Günen arkadaşımıza, "Daha önce bir engellinin akülü tekerlekli sandalyesiyle lunaparkta bir çocuğun ayağının üzerinden geçtiği ve bu nedenle tüm akülü tekerlekli sandalyelerin girişlerinin yasaklandığı" cevabı verilmiştir. Ailesinin yanında utandırılan arkadaşımızın, kuralın doğru olmayışına tepki göstermesi üzerine hakarete maruz bırakılarak çocuklarının yanında ikinci defa rencide edilmiştir."

Ufuk İlhan Gerim: "Bunu yapan arkadaşımızın işine son verildi"

Lunapark müdürü Ufuk İlhan Gerim ise konunun bir yanlış anlaşılmadan kaynakladığını ifade ederek, "Biz bunu yapan arkadaşımızın işin son verdik. Buraya engelli bir vatandaş gediği zaman oyuncaklara bedava biner, girişini bedava yapar. Biz hiçbir zaman engel olmadık. Bunlar yalan beyan. Biz 72 yıllık işletmeyiz. Biz engelli insanlarımıza neden böyle bir şey yapalım? Buradaki çalışanlara sorabilirsiniz. Bu tamamen bir yanlış anlaşılma. Çalışanla olan bir münakaşa, bunu işletmeye mal etmek doğru olmaz" şeklinde konuştu. - ANKARA