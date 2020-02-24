Aktif internet kullanıcı sayısı 4,54 milyar oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aktif internet kullanıcı sayısı 4,54 milyar oldu - Son Dakika

Aktif internet kullanıcı sayısı 4,54 milyar oldu

6 saat önce

Dünya çapında milyarlarca insanı birbirine bağlayan internet, modern bilgi toplumunun temel direği haline geldi.

Aktif internet kullanıcı sayısı 4,54 milyar oldu, System.String[]

Dünya çapında milyarlarca insanı birbirine bağlayan internet, modern bilgi toplumunun temel direği haline geldi. 2020 Ocak verilerine göre dünyadaki 4,54 milyar insanın aktif internet kullandığı görülürken, bunun küresel nüfusun yüzde 59'una denk geldiği saptandı. Çin, Hindistan ve ABD internet kullanımı açısından tüm ülkelerin önünde yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 121 bin 631 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yılda çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 20 bin 447 olduğu görüldü. Haber içerikleri incelendiğinde en çok sosyal medyanın gündemde yer aldığı kaydedildi.

4,54 MİLYAR İNSAN AKTİF ŞEKİLDE İNTERNET KULLANIYOR

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak küresel dijital nüfusu açıklandı. Böylelikle dünyadaki 4,54 milyar insanın aktif internet kullandığı görülürken, bunun küresel nüfusun yüzde 59'una denk geldiği saptandı. İnternet kullanıcılarının en çok olduğu ülkeler ise Çin, Hindistan ve ABD olarak öne çıktı. Genel nüfusu arasında neredeyse hiç çevrimiçi kullanımı olmayan Kuzey Kore ise bu alanda son sırada yer aldı. 2018 itibariyle de 2 milyardan fazla kullanıcıyla Asya, en fazla çevrimiçi kullanıcıya sahip olurken, Avrupa yaklaşık 705 milyon internet kullanıcıysa ikinci sırada yer aldı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Ajans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı
Koronsavirüs: 'Çin'de milyonlarca şirket iflasın eşiğinde' Koronavirüs korkusunun zirve yaptığı Çin'de, market sahipleri brandanın arkasından alışveriş yapıyor Çin'de virüs sebebiyle karantina altına alınan adam binanın kolonlarına tutunarak kaçtı

Son Dakika Haberleri
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 16:31:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aktif internet kullanıcı sayısı 4,54 milyar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]