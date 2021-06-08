Aktif Park, şekillenmeye başladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, altyapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.

AKTİF PARK

Tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesi içerisinde yer alan 'Aktif Park' çalışmalarında küptaş imalatı tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalarla parkın etrafı perde betonla kapatıldı. Parkın iç kısmına 600 metrekare sarı malzeme serimi yapıldı. Park alanının zemin düzenlemesi için 60 tır toprak kullanıldı.

YEŞİLLENDİRMESİ YAPILDI

Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ulaşlı arası sahil düzenleme projesi içerisinde yer alan 'Aktif Park'için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca ayrıca fidan dilimi de yapıldı. Bu kapsamda alana 35 adet ıhlamur, 18 adet dişbudak, 13 adet şeker akçaağaç, 4 adet ova akçaağaç, 30 adet süs elması, 20 adet süs eriği, 4 adet tijli kartopu, 8 adet çınar, 50 adet gül, 150 adet taflan ve 100 adet nandina fidanı dikildi.