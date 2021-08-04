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Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor - Son Dakika

Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor

04.08.2021 23:04

- Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, 55 yaş üstü kişilerin aktif yaşlanmalarının sağlanması ve yaşlıların sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerine katkı sunulması amacıyla kurulan yaşam merkezinde yaşlılar ikinci...

- Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, 55 yaş üstü kişilerin aktif yaşlanmalarının sağlanması ve yaşlıların sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerine katkı sunulması amacıyla kurulan yaşam merkezinde yaşlılar ikinci baharını yaşıyor.

Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan aktif ve mutlu yaşlanma modelini Yozgat'ın Bahadın ilçesinde de hayata geçirilmek için kurulan Bahadın Yaşlanma Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi'nde, 55 yaş üzeri bireylerin nasıl daha kaliteli, huzurlu ve aynı zamanda da aktif yaşlanabileceklerine dair çalışmalar gerçekleştiriliyor. 6.5 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Bahadın İkinci Bahar Yaşam Merkezinde evde bakım, yaşlı bakım merkezinde ve esnek bakım olmak üzere 3 farklı kategoride 52 yaşlıya hizmet veriliyor.

Bahadın İkinci Bahar Yaşam Merkezinde bulunan 55 yaş üzeri yaşlılar, alanında uzman kişiler öncülüğünde uygun fiziki koşullar ve renkli sosyal aktivitelerle vakit geçiriyorlar. Yaşam merkezinde yaşlılar spor yapıp dans ediyor, egzersiz yapıp yürüyüş yaparak güne zinde başlıyor. Yaşlıların el ve vücut kaslarının gelişimi için el sanatıyla uğraşmaları sağlanıyor ve toprakla zaman geçiren yaşlılar hem kendi sebzelerini üretiyor hem de toprakla ilgilenerek negatif enerjilerini atıyorlar. Ayrıca yaşam merkezinde yaşlıların yemekleri de diyetisyenlerce ayarlanıyor. Burada yaşlıların aktif ve mutlu yaşlanmalarının sağlanması, mevcut yaşlıların ise sağlıklı ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Uygulanan aktif yaşlanma ve mutlu yaşlılık konsepti, önce Yozgat ve çevre illere daha sonra da tüm Türkiye'ye örnek olması planlanıyor.

Bahadın İkinci Bahar Yaşam Merkezinde kalan Bektaş Ceylan, "Burada sporumuzu yapıyoruz, yemeklerimiz güzel geliyor. Banyomuzu yapıyoruz, çamaşırlarımız yıkanıyor. Çok güzel her şeyimizi yapıyoruz. Burada çok mutluyuz" dedi. Abidin Başer ise "Ben çok mutluyum, ben 3 ay oldu buraya geleli, çocukluğumu yaşıyorum burada" şeklinde konuştu.

Yaşlılar için kurulan hobi bahçesinde zaman geçiren Cuma Mutluer de, "Burası bizim bahçemiz, burada domates, patlıcan, biber üretiyoruz. Bunları biz yetiştirdik. Kahvaltıda biz kendimiz tüketiyoruz. Burada ekip biçiyoruz, terapi oluyoruz, rahatlıyoruz ve huzur buluyoruz. Doğanın içindeyiz yemyeşil" ifadelerine yer verdi.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Genel Müdürü Dilaver Özcan ise en temel amaçlarının aktif yaşlanmayı sağlamak olduğunu belirterek "Bizim mevcut yaşlılarımıza bakım diye bir sorunumuz yok, bakmak gibi bir derdimiz yok. Bizim yaşlılarımızı mutlu etmek gibi bir derdimiz var. Biz yaşlılarımızı mutlu etmek istiyoruz. Yani Avrupa'da yaşam standardı yüksek olan ülkelerdeki yaşlıların durumuna baktığımız zaman 90 yaşında bisiklet kullanabiliyor, yürüyüş yapabiliyor, spor yapabiliyor ve araba kullanabiliyor. Ama Türkiye'deki yaşlılar özellikle Yozgat yöresinde 60 yaşına geldiğinde yaşlılık psikolojisine giriyor ve eline baston alma çabası içerisine giriyor. Aktiviteleri duruyor, yaşlanma psikolojisine girip fiziksel aktiviteleri yavaşlıyor ve bedenlerini çökertiyor" dedi.

Yaşam merkezinde yaşlılar için uygulanan etkinliklerden de bahseden Özcan, "Yaşlılara yönelik çeşitli oyunlar var. İnce kaslarının ve vücut kaslarının gelişmesi ile ilgili çeşitli oyunlar var. Parmak futbolu gibi. Bocce oyunu var, onun sahasını yaptıracağız. Yaşlılarımıza çamlığımızda kozalak toplattırıyoruz ve onların boyalamalarını yaptırıyoruz vazolar yaptırıp, çiçek üretimi yaptırıyoruz. Parmaklarının gelişmesi için ince işler yaptırıyoruz. Bir de yaşlı toprakla ilgilenmeli. Vücudundaki negatif elektriğin atılması için bostanımız hobi bahçemiz var. Yaşlılarımızın toprakla ilgilenmesini ve istediğini üretmesini sağlıyoruz. Kümesimiz var, hem kendi yumurtamızı üretiyoruz hem de yaşlılarımızın hayvanlarla ilgilenmesini sağlıyoruz. Burada spor yaptırıyoruz, dans ettiriyoruz belirli egzersizleri yaptırıyoruz. Yürüyüş alanımız var sabah ve akşam tur attırıyoruz. Kan değerleri değişiyor. Beslenmelerimiz diyetisyen nezaretinde gerçekleşiyor. Aylık diyet listemize uygun aşçılarımız yemeklerimizi yapıyor. Oluşturduğumuz sistemi yaşlılarımıza uyguluyoruz" diye konuştu.

Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor
Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor
Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor
Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aktif ve mutlu yaşlanma modeli yaşlıları hayata bağlıyor - Son Dakika


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