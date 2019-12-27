"Aktif Yaşam Merkezi" kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aktif Yaşam Merkezi' kuruluyor - Son Dakika

"Aktif Yaşam Merkezi" kuruluyor

6 saat önce

Kilis'te, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmeleri, günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlamak amacıyla "Aktif Yaşam Merkezi" kuruluyor.

Kilis'te, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmeleri, günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlamak amacıyla "Aktif Yaşam Merkezi" kuruluyor.


Kilis Valiliği, GAP İdaresi Başkanlığı, Kilis Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile Kilis'te "Aktif Yaşam Merkezi" kurulması için çalışmalar son aşamaya geldi. Büyükkütah Mahallesi Mehmet Paşa Sokakta üzerinde restorasyonu kısa süre önce yapılan tarihi Kilis evinin yaşlılara hizmet etmesi için yapılan proje gereği Aktif Yaşam Merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Aktif Yaşam Merkezinin amacı, Kilis'te bulunan, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmelerini ve günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlayarak, yaşlıların sosyal yaşamlarını desteklenmesi için çalışılacak.


Merkezde, kadın ve erkek ağırlanmasının yayında, genç ve çocuklarla da kuşak buluşmaları etkinlikleri gerçekleştirilecek - KİLİS

Kilis Valiliği, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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