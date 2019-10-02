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Aktif Yaşam Merkezinde Yaşlılar Günü kutlandı

15 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aktif Yaşam Merkezinde Yaşlılar Günü kutlandı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezinde, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşatmak isteyen merkezin yetkilileri, yaşlılar için üzerinde "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Kutlu Olsun" yazılı pasta kesti.

65 yaş üstü kursiyerler, Empati İlkokulundan ikinci sınıf öğrencileri, Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezine (MORAL EVİ) devam edenlerin kutladığı yaşlılar gününde, 65 yaş üstü yaşlılardan oluşan Aktif Yaşam Türk Sanat ve Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel parçaları seslendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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