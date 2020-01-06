Aktif Yaşam Merkezine kayıtlar başladı - Son Dakika

Kilis'te, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmeleri, günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Aktif Yaşam Merkezine kayıtlar başladı.



Kilis Valiliği, GAP İdaresi Başkanlığı, Kilis Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile Kilis'te "Aktif Yaşam Merkezi" kurularak kayıtlar alınmaya başlandı.



Büyükkütah Mahallesi Mehmet Paşa Sokakta üzerinde restorasyonu kısa süre önce yapılan tarihi Kilis evinin yaşlılara hizmet etmesi için yapılan proje gereği Aktif Yaşam Merkezi aktif hela getirilerek önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.



Aktif Yaşam Merkezinin amacı, Kilis'te bulunan, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmelerini ve günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlayarak, yaşlıların sosyal yaşamlarını desteklenmesi için planlanıyor. Proje ile kadın ve erkek ağırlanmasının yayında, genç ve çocuklarla da kuşak buluşmaları etkinlikleri düzenleneceği bildirildi. - KİLİS