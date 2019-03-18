Aktif Yaşıyoruz 15 Pilot İlde Devrede

Sabri Ülker Vakfı'nın Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği, Yemekte Denge Eğitim Projesi'ne, öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek için "Aktif Yaşıyoruz" modülü eklendi. Aktif Yaşıyoruz modülü ile Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin uygulandığı Türkiye genelinde 15 ilde, toplam 750 okulda öğrenciler, güne 10 dakikalık fiziksel aktivite ile başlıyor.

Sabri Ülker Vakfı'nın temel misyonlarından biri olan "sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak" amacından hareketle 2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi, 8. yılında Aktif Yaşıyoruz ile tüm çocukları fiziksel aktiviteye teşvik ediyor. Öğrencilerin her gün sınıf içinde uygulayacağı 10 dakikalık fiziksel aktivite seçeneklerini içeren Aktif Yaşıyoruz ile projenin uygulandığı okullardaki öğrenciler güne eğlenceli egzersizlerle başlıyor.

Türkiye'de dört çocuktan üçü hiç spor yapmıyor

"Türkiye'de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi, (TOÇBİ)" verilerine göre 6-10 yaş grubu çocuklar günlük ortalama televizyon ve bilgisayar başında 1.9±1.30, 0.85±0.43 saat geçirirken ev dışında oyun oynama süreleri 1.0±0.81 saat. Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (COSI-TR) verilerine göre ise her dört çocuktan üçü (%74,2) hiç spor yapmıyor. Hafta içinde çocukların %22,4'ü ve hafta sonunda %19,7'si en az bir saat bilgisayarda oyun oynuyor. Hafta içinde çocukların %43,4'ünün ve %55,8'inin günlük aktivitelerinin arasında bilgisayarda oyun oynama geliyor. Hafta içinde çocukların %96,8'inin, hafta sonunda ise %97,7'sinin günlük aktiviteleri arasında televizyon seyretmek yer alıyor.

0-5 yaş arası çocukların yüzde 17'si hafif şişman

COSI-TR çalışmasına göre vücut ağırlığı değerlendirmeleri sonucunda her 10 çocuktan dokuzu normal sınırlar içinde yer alıyor. Beden kitle indeksine göre 10 çocuktan yaklaşık 7-8'i normal sınırlar içinde bulunuyor. TOÇBİ Projesi verilerine göre ise Türkiye genelinde çocukların %6,5'inin şişman, %14,3'ünün hafif şişman/kilolu %7,9'unun zayıf, %1,3'ünün çok zayıf, %70'inin ise normal vücut ağırlığındayken. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre Türkiye genelinde 0-5 yaş arası çocukların %17,9'u hafif şişman ve %8,5'i şişman.

Hedef daha çok çocuğa sağlıklı yaşama bilinci kazandırmak

Öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi açısından geniş bir öğrenci kitlesine (okul öncesinden temel eğitim birinci kademe) sahip Yemekte Denge Eğitim Projesi'ne fiziksel aktiviteyi ekleyerek sağlıklı yarınlar için önemli bir adım daha attıklarını söyleyen Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, "Milyonlarca öğrenciye ulaşan Yemekte Denge'ye "Aktif Yaşıyoruz" modülü ile sağlıklı beslenme alışkanlığı kadar önemli olan fiziksel aktiviteyi de ekledik. Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (ILSI) Araştırma Vakfı tarafından geliştirilen ve Take 10 adıyla ABD, Çin ve Tayland gibi ülkelerde uygulanan projeyi Türkiye'ye uyarladık. Hedefimiz çocuklarımıza her gün 10'ar dakikalık eğlenceli fiziksel aktiviteler yaptırarak onlara hem alışkanlık kazandırmak hem de fiziksel aktivitenin önemini anlatmak. Hedefimizde daha çok çocuğumuza sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak var" diye konuştu.

Eğlence ile fiziksel aktiviteyi buluşturuyor

Oyunlaştırma tekniğiyle çocukları fiziksel aktiveye teşvik eden Aktif Yaşıyoruz'da okul öncesi ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için farklı etkinlikler yer alıyor. Bu etkinliklerden okul öncesi ve 1. sınıflarda uygulanan "Taklit Oyunu"nda öğrenciler hem eğleniyor, hem egzersiz yapıyor hem de hayvanların özel hareketlerini öğreniyor. Oyun, öğretmenin bir hayvan hakkında ipuçları vermesi ve öğrencilerin bunlara göre hayvanın adını bilmesiyle başlıyor. Ardından öğrenciler, öğretmenden gelen komutla birlikte o hayvana özel eylemleri taklit ediyor, öğretmen "dur" komutu verdiğinde ise öğrenciler bir sonraki ipucuna kadar oldukları yerde hafif tempoda koşuyor. Aktivite 10 dakika tamamlanana kadar devam ediyor. Farklı sınıflara göre hazırlanmış bu aktivitelerle çocuklar hareket ederken aynı zamanda duyu bütünleme, drama gibi sosyal faaliyetleri de deneyimliyor.