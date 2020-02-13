"Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi" Kırşehir'de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi' Kırşehir'de... - Son Dakika

"Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi" Kırşehir'de...

6 saat önce

Türkiye, Portekiz, Malta, Yunanistan ve İtalya'da yoğun olarak bulunan düzensiz göçmenler arasındaki yaşlı nüfusa yönelik olarak Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan "Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi" Kırşehir'de tanıtıldı.

Türkiye, Portekiz, Malta, Yunanistan ve İtalya'da yoğun olarak bulunan düzensiz göçmenler arasındaki yaşlı nüfusa yönelik olarak Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan "Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi" Kırşehir'de tanıtıldı.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, ilgili ülkelerden çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de yaşayan her üç kişiden birinin 50 yaş üstünde olduğunu belirtti.

Akın, il genelinde yaşlı nüfusa yönelik "aktif yaşlanma" başlığı altında sosyal hizmet çalışmalarının yaygın olduğunu vurgulayarak, düzensiz göçmenler arasındaki dezavantajlı gruplar arasında yer alan yaşlılara yönelik böyle bir proje başlatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Bu projenin, yaşlı düzensiz göçmenlerin entegrasyonuna da katkı yapacağına işaret eden Akın, şöyle devam etti:

"İlimizde yapılan aktif yaşlanma faaliyetleri kapsamında mültecilerin yaşam kalitesinin arttırılması projesi Portekiz, Malta, Yunanistan ve İtalya ile koordineli şekilde devam ettirilerek mültecilerin aktif yaşlanma uygulaması ile entegrasyonları sağlanmış olacaktır. Ülkemizin imkanları ölçüsünde mülteci durumunda olan yaşlılar için elden gelen her türlü gayret gösterilmektedir. Bu konunun uluslararası boyutta ele alınması, var olan sorunların daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşmasına katkı sağlayacaktır."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara da 2019 yılında kabul edilen projenin tanıtımını yaptıklarını aktardı.

İl genelinde Suriye, Irak, Afganistan ve Türkmen düzensiz göçmenlerin bulunduğunu dile getiren Baykara, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de 50 yaş üstü yaklaşık 930 düzensiz göçmen yaşamaktadır. 50 yaş üstü düzensiz göçmenler için yeni politikaların rehberliğine ihtiyaç vardır. Avrupa'da özellikle İtalya, Yunanistan, İspanya ve Malta'da çok sayıda düzensiz göçmen olduğunu biliyoruz. Bu konuda stratejik ortaklık kurarak bu sorunu bir nebze olsun çözebileceğimizi düşündük." diye konuştu.

Yunanistan, Kırşehir, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Napoli, kupada Inter'i 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti
İtalyan muhalefet lideri Salvini hükümete fena çıkıştı: Türkiye gibi yapmalıyız VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:21:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Aktif Yaşlanma Kapsamında Mültecilerin Yaşam Kalitesinin Arttırılması Projesi" Kırşehir'de... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]