"Aktif yaşlılar"dan tiyatro gösterisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyelerinden oluşan Tiyatro Atölyesi ilk oyunları İçimizdekiler'i sahneledi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'ndaki gösteride 65 yaş üstü 16 amatör tiyatrocu ilk kez sahneye çıktı. Tiyatro oyunu sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Tiyatro Eğitmeni Zafer Yıldırım, yaptığı açıklamada, 7 ay boyunca yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Oyuncuların hayatlarında ilk kez tiyatro sahnesine çıktığını dikkati çekn Yıldırım, "Bizler için çok heyecanlı ve unutulmaz bir akşam oldu. Çok güzel ve başarılı bir oyun çıkardılar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Aktif Yaşlı Merkezi'nde diksiyon ve temel oyunculuk eğitimleriyle başladığımız derslerimizde bireysel ve grup provaları yaptık. Oyuncunun sahnede ve kuliste nasıl davranması gerektiğine kadar çalıştık. Oyunlarımızı bundan sonra da sahnelemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tiyatro gösterisi sonrasında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Şube Müdürü Orhan Ateş, oyuncuları tebrik ederek çiçek verdi.