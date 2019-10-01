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Aktif yaşlılardan tiyatro gösterisi

46 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyelerinden oluşan Tiyatro Atölyesi ilk oyunları "İçimizdekileri" sahneledi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyelerinden oluşan Tiyatro Atölyesi ilk oyunları "İçimizdekileri" sahneledi. Tiyatro Atölyesi'nden 16 kişinin rol aldığı oyun izleyenlerden beğeni topladı.


Tiyatro eğitmeni Zafer Yıldırım'ın yönetmenliğindeki tek perdelik kolaj oyun "İçimizdekiler" AKM Aspendos Salonu'nda seyirci ile buluştu. Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Tiyatro Atölyesi'nden 16 kişinin rol aldığı oyun izleyenlerden beğeni topladı. İlk kez tiyatro sahnesine çıkan 65 yaş üstü yaşlı bireylerin sahneledikleri performans salondan alkış aldı.


"Sahnelemeye devam edeceğiz"


Tiyatro Eğitmeni Zafer Yıldırım 7 ay boyunca yoğun bir tempoda eseri sahneye koyduklarını belirterek, "Oyuncularımızın hepsi hayatlarında ilk kez tiyatro sahnesine çıktı. Bizler için çok heyecanlı ve unutulmaz bir akşam oldu. Çok güzel ve başarılı bir oyun çıkardılar. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Aktif Yaşlı Merkezi'nde diksiyon ve temel oyunculuk eğitimleriyle başladığımız derslerimizde bireysel ve grup provaları yaptık. Oyuncunun sahnede ve kuliste nasıl davranması gerektiğine kadar çalıştık. Oyunlarımızı bundan sonra da sahnelemeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Resim sergisi açıldı


Tiyatro gösterisi sonrasında AKM Fuayesi'nde da yaşlı bireyler tarafından yapılan yağlı boya tablolardan resim sergisi gezildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Şube Müdürü Orhan Ateş de 65 yaş üstü oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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